Saksamaa kaalub väekontingendi suurendamist Leedus

Ühtlasi kaitses ta Berliini otsust keelduda relvaabist Ukrainale, vahendab Deutsche Welle.

Lambrecht ütles usutluses Funke meediagrupile, et Saksamaa panustab juba oluliselt Leedu kaitsevõimesse.

Saksa kaitseministri sõnul on Saksamaal Leedus Euroopa Liidu riikidest ainus lahingugrupp.

NATO lahingugruppide eesmärk Balti riikides on pidurdada võimalikku rünnakut ja võita aega lisaüksuste kohale jõudmiseks.

Praegu käivad Lambrechti sõnul läbirääkimised Leedu valitsusega, millises ulatuses oleks tugevdust vaja.

"Kõik NATO-s saavad meie peale loota," ütles Lambrecht, kes tegi Leetu ka oma esimese visiidi kaitseministrina.

Ministri sõnul võib Rumeenia saada õhuturbeks Eurofighteri hävitajaid.

Rääkides relvaabist Ukrainale, ütles Lambrecht, et Saksa valitsuse pikaajaline poliitika on olnud see, et relvatarneid kriisipiirkondadesse ei tehta ning kriis tuleb lahendada diplomaatilisel teel.