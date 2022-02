HTM-i tsiviilhagi: Reps sai riigilt enam kui 70 000 euro eest lapsehoidmisteenust

"Austatud, kohus, osapooled, avalikkus," juhatas riigiprokurör Denis Tšasovskih sisse enam kui aasta kestva kohtuvaidluse avakõne.

Prokurör kordas üle, et Repsi süüdistatakse kahes kuriteos – omastamises ja kelmuses. Süüdistajal on endise ministri vastu kuus köidet kirjalikke tõendeid. Nende ülevaatamisele kuluski suurem osa ligi neljatunnisest istungist.

Muu hulgas kuvas Tšasovskih seinale terve rea töölepinguid, tööjuhendeid ja lisatasude käskkirju. "Seoses töökoormuse olulise suurenemisega suurendada töötasu...", "määrata lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest...", "maksta nõutavast tulemuslikuma töö eest...", "ministrilt saadud muude logistiliste ülesannete täitmise eest...,", tsiteeris Tšasovskih üha uusi dokumente, kus raha anti neile, keda Reps väidetavalt kasutas oma laste teenindamiseks.

Siis tulid dokumendid selle kohta, kuidas tohib kasutada haridus- ja teadusministeeriumi sõidukeid. "Ametiauto kasutamine isiklikeks sõitudeks väljaspool Eesti Vabariiki on keelatud. Ministeeriumi auto kasutamine puhkuse ajal on lubatud ainult kokkuleppel haldusosakonna juhatajaga. Kütusekaardi kasutamine puhkuse ajal on keelatud," luges süüdistaja.

Kohalviibijad said näha ka pikka tabelit selle kohta, kus ja millal Repsile antud kütusekaarte kasutati, millal soetatid diislit, millal hoopis bensiini. Minister ise jälgis dokumente, käsi põsakil, pilk maski kohal rahulik. Aeg-ajalt sosistas ta midagi kaitsjaga, aeg-ajalt märkis midagi paberile.

Reisikorraldaja ähvardas Repsi sülelapse lennupiletitega inkassosse minna

Eraldi vaadati pikka kirjavahetust, kus ministeeriumi ametnikud ja reisikorraldaja pidasid aru, kes peaks maksma Repsiga kaasa reisinud sülelapse eest. Muu hulgas teatas reisikorraldaja ministeeriumile mitmendas meeldetuletuskirjas, et kui raha ei laeku, võib reisikorraldaja võlanõuded inkassole esitada.

"Peaksin teda täna nägema ja viin need arved talle isiklikult, et veenduda maksmises. Vabandan, et see teema pole seni piisavalt tähelepanu saanud," vastas seepeale ministeeriumi ametnik.

Aga järgmised kirjad kinnitasid, et minister pole ikka veel lennupiletite eest maksnud. Lõpuks tõdesid reisikorraldusfirma töötajad omavahelises kirjavahetuses: "Rääkisin ministeeriumi ametnikuga ja tema palve on teha arved HTM-ile. Olevat olnud nõunike vahetus, keegi ei tea, mida varem on edasi öeldud või kokku lepitud. Majasiseselt selgitavad edasi, kuid meile saavad siis ära maksta."

Reisikorraldaja tegigi arved ümber, saatis need ministeeriumile ja peagi laekus oodatud raha – kokku pisut üle 800 euro. Minister ise selles kirjavahetuses ei osalenud.

Üht-teist said saalisviibijad teada ka nendest üritustest, mille kohta süüdistaja ütleb "sünnipäevapeod" ja kaitsja "töökohtumised". Nii näiteks selgus, et Mon Repos's pakutud õhtusöök läks maksumaksjale maksma 2762 eurot ja see toit, mida Tallinna Teeninduskool pakkus ministeeriumi suures saalis, maksis 3199 eurot.

Neist esimesel peol osales kokku 35 inimest, kellest oma maja inimesi oli kolm, teisele oodati kokku 150 inimest, nende seas 30 ministeeriumi töötajat.

Kokku ligi 90 tunnistajat

Kui saalitäis inimesi oli juba mõnda aega uurinud digiallkirju ja erinevate ministeeriumi ametnike tööjuhendeid, küsis prokurör kaitsjalt, et kui meedia tähelepanu vaibub, kas siis võib lugeda osa kirjalikke tõendeid avaldatuks ka ilma ekraanile kuvamata. Kohtusaali, sealhulgas süüpingis istuvad eksministrit raputas seepeale väike ja kergendav naerupahvak.

Kirjalike tõendite uurimisest hulga elavam tõotab tulla tunnistajate kuulamine. Juba eelistungitel avaldasid Repsi kaitsjad, et plaanivad kohtusse kutsuda 59 inimest. Nende seas on õiguskantsler ja riigisekretär, aga ka eelmise valitsuse võtmeisikud Jüri Ratas, Mart Helme ja Urmas Reinsalu.

Prokurör kutsub kohtusse 30 tunnistajat. Tšasovskihi sõnul puutus suurem osa neist süüks pandavate episoodidega otseselt kokku. Muu hulgas kuulatakse üle Mailis Repsi endised autojuhid, nõunikud, aga ka need, kes viibisid väidetavatel sünnipäevapidudel.

"Kohus peab lahendama küsimuse, kas varakasutused olid seaduslikud. Kui ei olnud, peab kohus kontrollima, kui hoolikalt suhtus minister õiguskorda ja kas ta tegi kõik vajaliku, selgitamaks välja oma tegude keelatus," rääkis Tšasovskih.

Kaitsja: õhtusöök on üks ministri töö vorme

"Ei tunnista," vastas Mailis Reps lühidalt, kui kohtunik Märt Toming uuris, ega endine minister end süüdi ei soovi tunnistada. Teda esindavast advokaaditandemist Paul Keres - Andri Rohtla oli esmaspäeval kohal viimane. Rohtla ütles samuti, et Reps pole seadust rikkunud. Eraldi tõi ta välja, kuivõrd eksib prokurör kelmusesüüdistuses.

Kelmus tähendab, otsekui viinuks Reps ministeeriumi ametnikke eksiteele, et need aitaks tal alusetult rikastuda. Olgu see siis läbi peo korraldamise, koju saadud kohvimasina, lapse lennukulude või tasuta ööbimise rallivõistlusel. "Haridus- ja teadusministeerium oli kohustatud neid kulusid tegema," ütles Rohtla. "Need olid kas HTM-i eelarves ette nähtud või tulid need kohustused otse seadusest."

Rohtla lisas, et prokuröri kombel üksikutele episoodidele keskendumine on põhimõtteliselt vale. "Tuleb esitada keskne küsimus, mis on ministri töö," sõnas kaitsja, kelle sõnul pole see pelgalt dokumendide kooskõlastamine ja valitsuse istungitel osalemine.

"Ministri töö on kohtuda inimestega ja esindada ministeeriumit," sõnas kaitsja, kelle sõnul on ka õhtusöök üks ministri töövormidest. "Et mõista, miks süüdistus on elukauge, peab mõistma ka nõunike ja abide rolli ministri abistamisel," jätkas Rohtla.

HTM: Reps sai meilt enam kui 70 000 euro eest lapsehoidmisteenust

Ministri nõunike tööd on hoolega hinnanud ka haridus- ja teadusministeerium, kes eesolevas kohtulahingus täidab kannatanu rolli. Ministeeriumi esindaja Marko Kairjak proovib Repsi käest kätte saada 118 819,77 eurot.

Esmaspäeval selgitas ta, miks nõuab ministeerium nii palju raha, samas kui prokuratuur süüdistab Repsi kõigest 7000 euro omastamises. Sisuliselt pakkus ministeerium välja, kui palju õnnestus Repsil riigi vara ja inimesi kasutades raha kokku hoida.

Ministeeriumi töötajaid kasutas Reps väidetavalt selleks, et need tegeleks tema lastega. "Lähtusime summadest, mida Reps on seni oma lapsehoidjatele maksnud ehk 1000 eurot netos iga kuu." Ministeerium lisas sellele tarvilikud maksud ja kirjutas hagisse, et Repsil tuleb tasuda 70 500 eurot.

Sarnasest loogikast lähtus ministeerium ka Repsi lapsi vedanud mikrobussi puhul. Kui minister poleks saanud ministeeriumi autot kasutada, pidanuks ta endale ise auto liisima, leiab ministeerium.

Kairjak möönis, et minister tegi autoga ka töösõite, kuid seda, mitu tundi päevas sõideti töö- ja mitu tundi päevas erahuvides, oleks tema sõnul liialt koormav välja selgitada. Niisiis soovib ministeerium, et Reps maksaks ministeeriumile kinni poole autoliisingu, kütuse ja hoolduskulust kolme aasta jooksul ehk kokku 40 500 eurot.

Hagis esitatud nõudmine pole siiski kivisse raiutud. Kairjak märkis, et kui Reps süüdi jääb ning kohus samas leiab, et ministeeriumi küsitud summa ei sobi, võib kohtunik ka ise sobiliku summa pakkuda.

"Kuna kaitsjate hinnangul olid kõik teod õiguspärased, pole sellist tegu, mis täidaks nõude eeldused," ütles seepeale Repsi kaitsja Andri Rohtla, kelle hinnangul ei tuleks Repsil ministeeriumile sentigi maksta.

Ühtlasi tuletas Rohtla meelde, et seaduse järgi peaks kahju hüvitamise eesmärk olema see, et kannatanu aidatakse uuesti olukorda, kus ta oli enne kahju saamist.

"Aga ministeerium sisustab seda hoopis rikastumise järgi," ütles Rohtla. "Ehk kahju määramise põhimõtted on risti vastu seaduses toodule."

"Seda autot oleks saanud mingitel muudel otstarvetel kasutada, võib-olla poleks seda autot vaja olnud," vastas seepeale Kairjak, kes usub, et riik kandis ikkagi kahju. "Mis puudutab töötajaid, siis need töötajad oleks saanud samal ajal täita mingeid muid ülesandeid riigi huvides."

Maakohtu otsus Repsi kaasuses võib sündida järgmise aasta kevadel.