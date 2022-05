Repsi kohtuprotsessis on ütlusi andnud üle kümne tunnistaja

Suurem osa reedesest istungist kulus teemadele, mis puudutasid ministri nõuniku tööülesandeid. Varasematel istungitel on korduvalt räägitud Repsi väikelapse lennukipiletite eest tasumisest ja tasumata jätmisest USA lähetuse ajal. Vastates küsimustele Mailis Repsi sülelapsega seotud reisikulude kohta, ütles endine nõunik Marii Juht, et arvetega tegelemine ei olnud tema töö ning sellega puutus ta kokku vaid reisikindlustust vormistades.

Mailis Repsi kaitsja, vandeadvokaat Paul Keres ütles, et ühele episoodile on joon alla tõmmatud.

"USA lennupilet. See on nüüd minu arvates küll täiesti välistatud, et keegi saaks Mailis Repsi süüdistada USA lennupileti võltsimises," sõnas Keres.

"Prokuratuuri hinnangul ei ole kuigi mõistlik selliseid hinnanguid tõenditele anda. Selleks on kohane aeg ja koht kohtuvaidlused. Siis esitab ka prokuratuur oma seisukoha Mailis Repsile esitatud süüdistuse tõendatuse osas ja toob välja ka tõendite põhjaliku analüüsi," rääkis riigiprokurör Deniss Tšasovskih.

"Isegi kui selle üle saaks mingit diskussiooni pidada, siis minu meelest õigem diskussioon oleks see, et miks haridus- ja teadusministeeriumis ei ole ette nähtud korda selleks, et väikelapsega ema, keda lähetatakse kuhugi, saaks selle väikelapse kaasa võtta," kommenteeris Keres.

Avalikkus ei saa teada päris kõigest, millest istungitel räägitakse, sest kui tunnistajatega tuleb juttu Repsi laste eraelust, kuulutatakse istung kinniseks. Selles osas on kaitse ja prokuratuur ühte meelt.

Kolme kuu jooksul on tunnistajapingis olnud üle kümne tunnistaja. Kokku on prokuratuur kohtusse kutsunud umbes 30 tunnistajat ning põhiliselt on olnud tegemist haridusministeeriumi endiste töötajatega.

"Need on olnud ütluste poole pealt kõige mahukamad tunnistajad ka. 20 tunnistajat on jäänud. Ja juunis jätkame istungitega. Kolm istungit on jäänud juunis ning siis jätkame augustis," ütles Tšasovskih.

Prokuratuuri tunnistajatele järgnevad kaitsjate kutsutud tunnistajad ning neid on kaks korda rohkem ehk 60. Seega kohtu otsust annab veel oodata.

"2023. aastas me peame veel istungeid. Võib-olla siis sellel aastal saame otsuse. Äkki on võimalik. Ma arvan, proovime," ütles Keres.

Endise haridusministri Mailis Repsi kohtuprotsess algas 7. veebruaril. Prokuratuur süüdistab teda omastamises ja kelmuses. Reps ei ole end süüdi tunnistanud.