2021. aastal tapeti USA-s palju rohkem politseinikke kui 2020. aastal

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) andmetel tapeti 2021. aastal tööülesannete täitmisel 73 korrakaitsjat. 2020. aastal tapeti 46 politseinikku, vahendas Fox News.

Viimati tapeti nii palju korrakaitsjaid tööülesannete täitmisel 1995. aastal, siis tapeti 74 politseinikku.

Õiguskaitse fondi (LELDF) president ja endine politseinik Jason Johnson süüdistab mõrvade kasvus avalikkuse ja õiguskaitseorganite vahelisi pingeid, mis kasvasid märkimisväärselt pärast George Floydi mõrvamist 2020. aasta mais.

"Usume, et see on kombinatsioon, George Floydi mõrvamisest tingitud protestidest ja rahutustest. Korrakaitsjad on marginaliseeritud ja demoraliseeritud. Nüüd näeme mõrvade hüppelist kasvu USA linnades," ütles Johnson.

Johnsoni hinnangul ei toeta politsei tegevust ka president Joe Bideni administratsioon.

"Kuni me ei näe juhtimises vastutuse võtmist, nii Valges Majas kui ka linnades, jätkub vägivaldse kuritegevuse kasv, suureneb ka korrakaitsjate tapmine," väitis Johnson.