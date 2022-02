Euroopa süsiniku hind läheneb 100 euro piirile

Euroopa Liidu (EL) saastekvootide hind tõusis reedel 96 euroni tonni kohta, analüütikud eeldavad, et CO2 hind ületab varsti ka sümboolse 100 euro piiri.

Euroopa Liidus kehtib tööstusettevõttele ühe tonni süsinikuheite eest hind. Firmad peavad maksma iga CO2-tonni eest, mida nad õhku paiskavad.

Viimase aasta jooksul on süsiniku hind tõusnud 200 protsendi võrra. Selle põhjustasid mitu tegurit. Elektritootjad on gaasihindade tõusu tõttu hakanud üha rohkem kivisütt põletama. See suurendab heitkoguseid ja kvootide ostmist.

Analüütikud väidavad, et viimase CO2 hinna tõusu põhjustas spekuleerimine ja 100 euro hind on käeulatuses. "Järgmine sihtmärk on maagiline kolmekohaline arv, 100 eurot," ütlesid finantsfirma Refinitiv analüütikud.

Brüssel avalikustas eelmisel aastal terve rea uusi õigusakte, mille eesmärk on 2030. aastaks heitkoguseid veelgi kiiremini vähendada. Analüütikud leiavad, et see tõstab süsiniku hinda veelgi. EL aga tahab täita oma ambitsioonikaid kliimaeesmärke.