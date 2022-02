Macron pakkus kohtumisel Putiniga konkreetseid julgeolekutagatisi

Venemaa presidendi hinnangul on Macroni ettepanekud realistlikud.

Prantsusmaa ja Venemaa presidendi kohtumine kestis viis tundi. Tegemist oli Putini esimese kohtumisega lääne suurriigi liidriga pärast üksuste koondamist Ukraina piirile.

Putin lisas, et kohtumine oli sisukas, kuid samas ta hoiatas taas kord sõjaohu eest, kui Ukraina kohtub NATO-ga.

"Järgmised viis päeva on otsustavad ja nõuavad intensiivseid kõnelusi, mida koos jätkame," ütles Prantsusmaa president pärast viis tundi kestnud kohtumist.

Macroni sõnul tuleb tagada Ukraina, Moldova ja Valgevene iseseisvus. Ta avaldas veendumust edusammude suhtes. "Olen kindel, et koos saavutame tulemuse, isegi kui see pole kerge," ütles Macron.

Ühisel pressikonverentsil pärast kõnelusi ja töölõunat ütles Macron, et tegi ettepanekud konkreetseteks julgeolekutagatisteks. Ettepanekud sisaldavad mõlema kohustust hoiduda uutest sõjalistest tegevustest, uue strateegilise dialoogi algatamist ja Ukraina rahuprotsessi elustamist.

Vladimir Putin viitas, et mõned Macroni ideed võivad aidata kriisi leevendada. "Mõned ideed, ettepanekud, millest on veel vara rääkida, on minu arvates päris heaks aluseks meie järgmisteks ühisteks sammudeks," lisas Putin.

Riigipead kõnelevad taas pärast seda, kui Emmanuel Macron kohtub Ukraina juhtkonnaga teisipäeval, vahendas uudisteagentuur Reuters.

"Kui Ukraina ühineb NATO-ga ja proovib Krimmi tagasi võtta sõjaliste vahenditega, siis on Euroopa riigid automaatselt tõmmatud sõjalisse konflikti Venemaaga," hoiatas Venemaa president. "Keegi ei ole võitja."

Putin kutsus taas Kiievit täitma Minski leppeid, mille eesmärk on lõpetada sõda Donbassis, kuid mis tähendaks ka Ukraina föderaliseerumist.

Politico pressikonverentsist: Borrelli visiidi kordus

Väljaande Politico teatel tuletas Macroni suutmatus vastata Putini provokatiivsetele avaldustele meelde Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli visiiti Moskvasse eelmisel aastal. Borrell ei astunud selgelt vastu Venemaa välisministri Sergei Lavrovi pressikonverentsil öeldule, milles muuhulgas nimetas Euroopa Liitu ebausaldusväärseks partneriks.

Ühel hetkel tsiteeris Putin Minski lepetele viidates Venemaal tuntud laulu, milles on viited vägistamisele ja nekrofiiliale. "Kas sa tahad või mitte, mu kaunitar, kannata ära," ütles Venemaa president.

Putin pilkas ka lääneriikide positsiooni, et NATO on kaitse-allianss, tuues esile operatsioonid Serbias, Afganistanis, Süürias ja Liibüas. Ta kordas, et Ukraina revolutsioon 2014. aastal oli riigipööre ja süüdistas Ukraina valitsust soovis lahendada separatistlik sõda Donbassis sõjaliste vahenditega.

Politico andmeil ei vastanud Emmanuel Macron kõigile nendele väljaütlemistele teisiti, kui öeldes, et on tähtis jätkata kõnelusi.

Putin mainis Balti riike

Balti riikide kohta märkis Putin, et kuuleb nagu tunneksid need end Venemaa poolt ohustatuna nagu ka teised naaberriigid. "Millisel alusel, see on ebaselge. Igal juhul kasutatakse seda alusena, et ehitada ebasõbralikkust Venemaa poliitika suhtes," ütles ta.