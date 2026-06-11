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Bloomberg: E3 otsib Trumpi toetust Venemaa survestamiseks läbirääkimistele

Välismaa
Pühapäeval kohtusid Londonis (vasakult alates) Saksa kantsler Friedrich Merz, Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Briti peaminister Keir Starmer ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron.
Pühapäeval kohtusid Londonis (vasakult alates) Saksa kantsler Friedrich Merz, Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Briti peaminister Keir Starmer ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPress / Stephen Chung
Välismaa

Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Prantsusmaa (E3) liider püüavad mõjutada USA presidenti Donald Trumpi toetama neid Venemaale surve avaldamisel, et see nõustuks alustama Ukrainaga rahukõnelusi, teatas USA väljaanne Bloomberg.

Euroopa kolme suurima riigi juhid plaanivad järgmisel nädalal Prantsusmaal toimuval G7 tippkohtumisel saada USA presidendi toetuse uute läbirääkimiste ellukutsumiseks Venemaa agressioonisõja lõpetamiseks Ukraina vastu, kirjutas Bloomberg neljapäeval viitega anonüümsetele allikatele.

London, Pariis ja Berliin usuvad, et olukord rindel on pöördunud Ukraina kasuks, luues võimaluse läbirääkimisteks tingimustel, mis ulatuvad kaugemale neist, mis saavutati pärast Trumpi kohtumist Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga Alaskal 2025. aasta augustis, märkis USA majandusväljaanne.

Nn E3 riikide juhid soovivad, et Venemaa nõustuks viivitamatu relvarahuga praegusel rindejoonel, mis peaks olema läbirääkimiste lähtepunkt. Samuti nõuavad nad Ukrainale usaldusväärsete julgeolekugarantiide andmist, mis hõlmaks rahvusvahelise sõjaväekontingendi paigutamist. Need ettepanekud esitati ühisavalduses pärast pühapäeval Londonis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga toimunud kõnelusi.

Putin on varem rahukõnelusteks mõeldud relvarahu tagasi lükanud, väites, et see võimaldaks Kiievil oma kaitset tugevdada ja ümber relvastuda, ning on tagasi lükanud Euroopa vägede kohaloleku Ukrainas. Putin tahab, et Ukraina annaks osana rahulepingust Venemaale üle Donetski oblastis asuvad territooriumid, mida Moskva pole siiani suutnud vallutada.

Bloombergiga rääkinud ametnikud märkisid, et Euroopa suurriikide juhid soovivad oma ettepanekutele Trumpi toetust kindlustada. Nad loodavad, et see aitab suurendada survet Venemaale ja sundida teda läbirääkimiste laua taha. E3 riigid näevad ka võimalust saada Euroopale läbirääkimisprotsessi kujundamisel suurem roll, kuna USA juhitud kõnelused on takerdunud, samal ajal kui Washington keskendub konfliktile Iraaniga.

Edu korral võivad Euroopa, USA, Ukraina ja Venemaa esindajate vahelised kõnelused alata juba juulis.

Jõupingutuste osana töötavad Ühendkuningriik ja Euroopa Liit välja ka uut Venemaa-vastaste sanktsioonide paketti, mis võidakse kehtestada lähikuudel. Vestluspartnerid märkisid aga, et need plaanid on alles koostamisel ja võivad muutuda.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Ukraina presidendi Zelenski ka järgmisel nädalal G7 tippkohtumisele Évian-les-Bainsis, kuss osaleb ka Donald Trump.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Bloomberg, LIGA.net, Jevropeiskaja Pravda

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