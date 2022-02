Raik: Ukraina finlandiseerumine tähendaks NATO-st välja jäämist

Kui lääneriigid peaksid nõustuma Ukraina finlandiseerimisega nagu väidetavalt oli Moskvas rääkinud Prantsuse president Emmanuel Macron, siis see tähendaks taganemist kinnitusest, et Venemaal ei ole vetoõigust NATO laienemisele, tõdes välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik.

"See on sellepärast väga halb, et tähendaks kokkulepet, et Ukraina ei saa NATO liikmeks - seda see ju tegelikult tähendab," selgitas Raik. "Kui Macron nüüd seda mõtles - aga mida muud ta sai mõelda, sest just seda finlandiseerumine külma sõja ajal ju tähendas, et Soome ei kuulunud mingitesse Lääne organisatsioonidesse," lisas ta.

Raigi hinnangul ei sobiks selline võimalus kuidagi kokku seisukohaga, et Ukrainal on endal õigus defineerida, kuhu ta soovib kuuluda ja mis on tema julgeolekupoliitika lahendused ning see oleks väga põhimõtteline muutus.

Prantsuse ajaleht Le Figaro kirjutas teisipäeval, et Macroni ja Vene presidendi Vladimir Putini esmaspäeval Moskvas peetud kohtumisel oli jutuks ka Ukraina finlandiseerimise idee.

"President usaldas temaga samas lennukis viibinud mõnele ajakirjanikule, et muuhulgas oli päevakorras ka Ukraina finlandiseerimise idee," kirjutas Le Figaro. "Vladimir Putin soovib NATO poliitikas põhjalikku muutust. Tuleb leida lahendus julgeolekuruumiks, kus NATO ja Venemaa saaksid koos eksisteerida. Üks selle element oleks Ukraina mittekuulumine NATO-sse," olevat Macron öelnud.