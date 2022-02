Turu sadamasse jõudis Viking Line'i uus laev

Viking Glory mahutab 2800 reisijat, kes saavad valida 922 kajuti seast 17 erinevast kategooriast. Laeva kiirus on 22,1 sõlme. Laev maksis umbes 225 miljonit eurot.

Viking Line'i tegevjuhi Jan Hansese sõnul on Turu liin firmale ülimalt oluline. "Oleme ülimalt uhked, et saame taas Turusse tuua uue laeva, mis tõstab liini teenindustaset ja on hoolivam keskkonna suhtes. Huvi Glory vastu on suur, müük on alanud hästi," ütles Hanses.

Uus laev suurendab Viking Line'i reisijate mahtu Turu-Mariehamni-Stockholmi liinil kümne protsendi võrra. Kaubavedu suureneb 60 protsendi võrra.

"Enne pandeemiat läbis meie sadamat aastas üle kolme miljoni reisija. Nüüd on õhus tunda, et inimesed tahavad uuesti reisima hakata. Tulevik paistab helge," ütles Turu sadama tegevjuht Erik Söderholm.

Viking Glory on oma eelkäiast Amorellast tunduvalt suurem, siiski ei pidanud sadam uue laeva tõttu investeeringuid tegema. Turus ehitatakse Viking Line'ile ja Tallinkile ühisterminal, mis peaks valmis saama 2025. aasta detsembris.

Turu sadamas toimusid uue laeva saabumise auks pidustused. Lasti saluuti ja mängis orkester.

Turu linnapea Minna Arve oli rõõmus, et linna saabus uus laev. "Turu on Soome vanim sadamalinn, mis on tihedalt seotud merega. On väga märkimisväärne, et Viking Line paigutas siia oma kõige uuema laeva. Viking Glory on Läänemerel sõitvate laevade seas kroonijuveel," ütles Arve.