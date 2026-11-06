Politico: Hispaania Voxist sai sild Euroopa ja Ameerika parempopulistide vahel

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Hispaania parempopulistlik partei Vox on pärast Viktor Orbani suurelt areenilt kadumist hakanud etendama üha kesksemat rolli Euroopa parempopulistide ja nende globaalsete liitlaste ühendamisel.

Politico toob välja, et erinevalt Orbani parteist Fidesz või Marine Le Peni parteist RN on Vox Euroopa poliitilisel maastikul suhteliselt uus tulija, jõudes Hispaania parlamenti alles 2019. aastal.

Tegemist on poliitilise jõuga, mis võib 29. novembril toimuvatel Hispaania valimistel oma parlamendikohtade arvu kahekordistada. Küsitlused viitavad, et Vox võib liituda konservatiivide juhitud valitsusega.

Politico kirjutab veel, et Vox on viimastel aastatel teadlikult ehitanud üles rahvusvahelist võrgustikku. Selleks on Vox kasutanud muu hulgas Madridis asuvat Disenso sihtasutust, mille kaudu on loodud sidemeid Ladina-Ameerika parempoolsete poliitikutega, sealhulgas Argentina presidendi Javier Milei ja Tšiili poliitiku José Antonio Kastiga. Samuti on Vox sõlminud sidemeid MAGA-liikumise mõjukate tegelastega.

"Kuigi tegemist on erinevate liikumistega, ühendab neid ühine vastuseis poliitilisele eliidile. Siin ei ole küsimus lihtsalt suurema ruumi hõivamises. See on liikumine," ütles Voxi esindaja Euroopa Parlamendis ja sihtasutuse Disenso juht Jorge Martín Frías.

Voxi juhi Santiago Abascali mõju ulatub ka Euroopa tasandile. Ta juhib erakondade ühendust Patriots.eu, kuhu kuuluvad teiste seas Prantsusmaa Rahvuslik Liit, Ungari Fidesz, Itaalia Lega, Belgia Vlaams Belang ja Portugali Chega.

Madridi Carlos III Ülikool politoloog Guillermo Fernández Vázquez ütles, et Voxi rahvusvaheline mõju on märksa suurem, kui selle senised valimistulemused eeldaksid.

"Euroopa paremäärmusluse kontekstis on Vox valimistulemuste poolest tagasihoidlik erakond. Sellest hoolimata on see kujunenud omamoodi sidesõlmeks, sillaks ja lüliks Ladina-Ameerika uute parempoolsete, Euroopa paremäärmuslaste ning Trumpi-meelsete parempoolsete vahel," ütles Vázquez.

Voxi tugevuseks peetakse oskust luua rahvusvahelisi suhteid ning valmisolekut teha koostööd eri riikide poliitiliste liikumistega ka siis, kui nende riiklikud huvid alati ei kattu. 2020. aastal loodud sihtasutuse Disenso kaudu on erakond rajanud institutsionaalse võrgustiku, mis hõlmab konverentse, poliitilisi kontakte ja koolitusprogramme.

Vázquez märkis, et Vox märkas selliseid poliitikuid nagu Milei juba enne nende võimule tõusmist. Nüüdseks on Voxil sidemed mitme võimul oleva poliitikuga.

Martín Fríase sõnul peitub Voxi edu rahvusvahelise võrgustiku loomisel selles, et erakond ei ürita eksportida Hispaania poliitilist mudelit ega takerdu riiklike huvide üle peetavatesse erimeelsustesse.

"Iga riik ja iga liider lähtub oma riiklike huvide kaitsmisel oma reeglitest, mis võivad mõnel juhul olla meie omadega vastuolus. See on täiesti loogiline. See on mäng, mida me kõik mängime," ütles Frías.

Vox on õppinud ka teiste, näiteks Le Peni juhitud RN-i vigadest. Prantsuse populistid keelduvad suhtlemast muus keeles kui prantsuse keeles.

"RN-i liikmed võib-olla oskavad inglise keelt, kuid nad keelduvad seda rääkimas. Vox ei tee suurt numbrit sellest, kui uhked nad oma keele üle on. Nad suhtuvad sellesse palju vabamalt," ütles Brüsselis tegutseva konservatiivse mõttekoja Freedom & Sovereignty Initiative Europe juht Frank Furedi.

Furedi sõnul püüavad pärast Orbani lahkumist teised poliitilised jõud tõusta Euroopa parempopulistide etteotsa. "Fidesz soovib ilmselgelt säilitada oma tähtsust ja autoriteeti. Ka itaallased, eriti Itaalia Vennad, on huvitatud. Meloni soovib, et teda nähtaks samas rollis, mida Orban mingil hetkel täitis," rääkis Furedi.

Fríase sõnul võib Hispaania eelseisev valimistulemus aidata kaasa laiematele poliitilistele muutustele Euroopas. Tema hinnangul võivad valitsuste vahetused liikmesriikides muuta ka Euroopa Ülemkogu jõuvahekordi. Tema sõnul on muutused juba nähtavad Euroopa Parlamendis, kus konservatiivne Euroopa Rahvapartei (EPP) on üha sagedamini sunnitud tegema koostööd parempopulistliku Patrioodid fraktsiooniga, kartes vastasel juhul kaotada valijate toetust.