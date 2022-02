Tallink taastab 18. veebruarist reisid Tallinna ja Stockholmi vahel

Tallinki laev Baltic Queen alustab väljumisi taas reedel, 18. veebruaril, ning väljumised Talllinnast ja Stockholmist toimuvad ülepäeviti.

Tihedama graafikuga hakkavad Tallinki laevad Tallinna ja Stockholmi vahel sõitma kas märtsi lõpus või aprilli alguses, ütles ERR-ile Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link.

Rootsi kaotab selle nädala kolmapäeval kõik siseriiklikud piirangud ning piirangud kaovad ka Euroopa Liidu riikide kodanikele riiki sisenemisel. Väljastpoolt Euroopa Liitu tulijatele kehtivad piirangud kuni 31. märtsini.

Rootsi piirangute kaotamine tähendab ka seda, et Tallinki Rootsi lipulaevadel saab kolmapäevast taas tantsida. Rootsi lipu all sõidavad Tallinki laevad Turu ja Stockholmi ning Helsingi ja Stockholmi vahel.

Link lisas, et aprilli algusest on Tallinkil plaanis taastada üle kahe aasta ka Riia-Stockholmi liin. Nii sellel liinil sõitev Isabella kui Baltic Queen on praegu tehnilises hoolduses.