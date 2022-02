Jääl puhkavaid veelinde ei tohiks segada ega toita

Olenemata sellest, et lastele meeldib lindudele süüa anda, ei ole see veelindude tervisele kasulik, pigem võib see kahjustada nende võimet loodusest ise toitu otsida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Veelinde ei ole vaja üldse toita. Sellega on kaks probleemi, inimesed tahavad head teha, aga pigem see mõjub halvasti. Üks probleem on see, et nad ei saa sellest toidust, mida inimesed neile annavad, piisavalt toitaineid ja võivad ära surra hoolimata sellest, et neil on kõht täis. Teine, pikaajalisem probleem on see, et sellega inimesed meelitavad neid talveks siia jääma, kuigi nad ei peaks siia talveks jääma. Kui inimeste poolt neile piisavalt toitu enam ei anta talvel, siis nad nõrkevad ja surevad, kui nad siia jäävad," selgitas Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu.

Linnud lendavad ikka sinna, kus looduses on neil piisavalt toitu.

"Inimestel on ikkagi selline tunne, et endal on väljas külm ja kus need linnud ikkagi süüa saavad, et tuleks aidata. See aitamise tahe on iseenesest täiesti mõistetav, aga loodus enamasti seda ei vaja. Looduse toimimine on selliselt üles ehitatud, et linnud ja loomad saavad ikkagi oma loomuomast toitu kätte või kui nad seda piisavalt kätte ei saa, siis nad liiguvadki edasi sinna, kus neil tingimused on sobivamad," ütles keskkonnaameti peaspetsialist Jan Siimson.

Talvel võivad linnud jää peal olla pikka aega liikumatult ning see ei tähenda seda, et neil oleks midagi viga.

"Ilmselgelt nad hoiavad oma energiat kokku ja puhkavad ja kui inimesed nüüd liiga lähedale lähevad, siis nad pigem häirivad neid ja sunnivad linnud teise kohta liikuma. Ja see on neile nii-öelda energiakulu. Kui seda väga sagedasti teha, siis see võib hakata linde liigselt kurnama ja nad jäävad nõrgaks," rääkis Siimson.