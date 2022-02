Põhja-Korea teatab "maailma raputamisest"

Põhja-Korea teatab, et on üks väheseid riike maailmas, kes on välja lasknud tuumarelvi ja täiustatud rakette, ning ainus, kes seisab USA vastu raketikatsetustega "maailma raputades".

"Tänapäeva maailmas, kus paljud riigid raiskavad aega USAga suhtlemisele alistuvalt ja pimesi kuulekalt, on ainult meie riik sellel planeedil, mis suudab maailma raputada, tulistades välja raketi, mille leviulatuses on USA mandriosa," öeldakse Põhja-Korea välisministeeriumi avalduses.

"Maailmas on rohkem kui 200 riiki, kuid ainult vähestel on vesinikupommid, mandritevahelised ballistilised raketid ja hüperhelikiirusega raketid," seisab avalduses.

Rahvusvahelised pinged on kasvanud seoses hiljutiste Põhja-Korea ballistiliste rakettide katsetustega. Jaanuar oli selliste katsetuste rekordkuu, kus lasti vähemalt seitse rakettii, sealhulgas üks uut tüüpi "hühelikiirusega rakett".

Pärast 2017. aastat tulistati välja ka keskmise ulatusega ballistiline rakett Hwasong-12, mis on võimeline tabama USA Vaikse ookeani territooriume.

Põhja-Korea välisministeeriumi avalduses öeldakse, et pärast aastavahetust tehtud katsete seeria kujutab endast "märkimisväärseid saavutusi", mis tugevdasid Põhja-Korea "sõja heidutusvõimet".

Avaldus viitas ka Põhja-Korea poolt kunagi välja lastud pikima tegevusraadiusega mandritevahelisele ballistilisele raketile (ICBM) Hwasong-15. Selle esimene katsetus oli 2017. aastal, kuid rohkem teateid sellest pole. See rakett suutvat lennata kõikjale USA-s.

USA välisministeerium kordas varasemaid avaldusi, et tal ei ole Põhja-Korea suhtes vaenulikke kavatsusi, ning kutsus taas üles dialoogile.

Välisministeeriumi pressiesindaja nimetas Põhja-Koread ka ohuks rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule ning ülemaailmsele tuumarelva leviku tõkestamise jõupingutustele.

"USA-l on ülimalt oluline heidutada (Põhja-Koread), kaitsta selle provokatsioonide või jõukasutuse eest, piirata oma kõige ohtlikumate relvaprogrammide ulatust ning hoida eelkõige ameeriklaste ja meie liitlaste turvalisust," ütles pressiesindaja.

Washingtonis asuva Põhja-Korea programmi 38 North direktor Jenny Town ütles, et avaldus on vähem ähvardav, kui see tundub. "Seda on väga passiivne. Mitte et nad seda teeksid, vaid et nad saaksid," ütles ta.

Põhja-Korea tähistas teisipäeval oma armee asutamise aastapäeva, mis on varasematel aastatel aeg-ajalt toimunud suurte sõjaväeparaadidega rakettide ja relvadega.

Tänavu paraadist aga teateid ei olnud. Riigimeedia sõnul tähistasid seda päeva vaid kõrgemad sõjaväejuhid, kes külastasid muuhulgas ka riigi endiste valitsejate mausoleumi.

USA ja Lõuna-Korea ametnikud on öelnud, et kardavad, et Hwasong-12 start 30. jaanuaril võib olla samm Põhja-Korea ICBM-i või tuumarelvakatsetuste täieliku jätkamise suunas.

Washingtoni mõttekoda teatas esmaspäeval, et on tuvastanud Põhja-Korea ja Hiina piiri lähedal sõjaväebaasi, mis on tõenäoliselt ette nähtud ICBMide paigutamiseks.

Läbirääkimised Pyongyangi veenmiseks sanktsioonide leevendamise eest loobuma või oma arsenali piirama on alates 2019. aastast takerdunud.