Tartu koolides ja lasteaedades katsetatakse õhupuhasteid

Pooled Tartu koolid ja lasteaiad on loomuliku ventilatsiooniga, mistõttu on neis õhku viirusest raske puhastada. Nüüd katsetab linnavalitsus lahendusena õhupuhasteid.

Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul on ventilatsioonisüsteemide paigaldamine mõistlik koolihoonete rekonstrueerimise käigus. Nii kaua kui oma korda ootavad pea 30 haridusasutust on vaja viirusetõrjeks kiiremat lahendust. Seni on Tartu linnavalitsus katsetanud ruumipõhist ventilatsioonisüsteemi.

"Nii öelda ruumipõhine ventilatsiooniagregaat, selle paigaldamise kulu oli vist 4000 eurot. Agregaat meile ise ei maksnud midagi. Selles mõttes need ruumipõhised lahendused ei ole ilmselt väga perspektiivsed. Kui meil on teemaks just viirusosakeste eemaldamine õhust, siis selleks on õhupuhastid väga sobivad," rääkis Humal.

Õhupuhastid on üle kümne korra odavamad. Üks seade läks linnavalitsusele maksma 325 eurot. Seni katsetatakse puhasteid Karlova koolis ja Tõrukese lasteaias. Erinevaid õhupuhasteid katsetab ka Tartu Ülikool.

Keskkonnafüüsika labori juhataja Heikki Junninen selgitab katse eesmärki: "Me siin ise arendame ka puhastusseadet, et testime seda ja võrdleme poest saadavate mudelitega. Kontrollime kas ametlikud väärtused, mida puhastite valmistajad välja ütlevad, on õiged. Kas meie tulemused kinnitavad seda. Võib olla selline olukord, kus on väga hea filter ja väga head parameetrid, aga tehniliselt on asi halvasti kokku pandud ja lekib - ei puhasta nii hästi kui filtri sertifikaat võiks mõista anda."

Lisaks uuritakse millised seadmed ja millise seadistusega õhu kõige kiiremini puhastavad, kuidas filtrid vastu peavad ja ega ei teki liiga palju ohtlikke kõrvalprodukte nagu osooni. Junninen ütleb, et esimesed katsetulemused peaks selguma paari nädalaga.

Tulemusi ootab ka Humal: "Järgmine samm võikski olla see, et praegust ühe lasteaia ja ühe kooli programmi edasi laiendada. Lähinädalatel otsustame linnavalitsusega, kuidas me õhupuhastitega edasi läheme."

Karlova kooli direktor Heidi Kiuru ütleb, et õhupuhastid töötavad hästi, kuid seni on klasse vahetundidel ikka tuulutatud. Kuna vahetundide ajal on aknad lahti, siis talvisel ajal kipuvad klassid pärast vahetundu külmad olema , märkis ta.

Kuna puhastid ei too juurde hapnikku, siis viirusetõrjeks ajutise lahendusena õhupuhastid sobivad, aga umbse klassiruumi vastu aitab vaid korralik ventilatsioonisüsteem.