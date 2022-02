Aegna ja Tallinna vahel hakkab sõitma poole kiirem laev

Spinnakeri uus laev Vegtind, mille pikkuseks on 29 meetrit ja laiuseks kaheksa meetrit, hakkab Tallinna ja Aegna vahet sõitma 1. maist. Praegu seisab laev Noblessneri sadamas, laev jõudis Rootsist Eestisse esmaspäeval.

Spinnakeri müügijuht Kaspar Eisel ütles ERR-ile, et katamaraani tüüpi Vegtind on varem Aegna liini teenindanud Vestast kaks korda kiirem, mis tähendab, et senise tunni asemel jõuab Tallinnast saarele poole tunniga.

Kaks korda suurem on ka uue aluse mahutavus: kui Kihnu Veeteedele kuuluva Vesta peale mahtus 50 reisijat, siis Vegtind võtab peale 100 inimest. "Suurem, kiirem, mugavam," iseloomustas Eisel uut laeva.

Suurem ja kiirem laev piletihinnas muutust ei tähenda, selle üle ei otsusta teenusepakkuja, vaid Tallinna linn, kes teenust ostab.

Vegtindi vanus jääb Eiseli sõnul veerand sajandi kanti, veebisaidi vesselfinder.com andmetel on laeva vanus 28 aastat.

Laev sõitis varem Norra lipu all.