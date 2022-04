Aegna avab suvehooaja kaks korda kiirema liinilaevaga

Aegna saarel avatakse 1. mail suvehooaeg. Selle märgiks on sügiseni kestev regulaarne laevaühendus saare ja mandri vahel.

"Huvi on tegelikult olnud üllatavalt suur. Kui me homme teeme esimese sõidu, siis tänaseks on müüdud juba 60 piletit sinna. Laev on tulnud Põhja-Norrast ja sõitis seal samamoodi väikesaarte vahet. Siin leidus ka kohe norrakaid, kes selle laeva ära tundsid, kes sellega Põhja-Norras olid käinud tihti sõitmas ja nemad on ka homme meile külla tulemas," rääkis laevafirma Spinnaker juht Kaspar Eisel.

Aastast 2014 kuni eelmise suveni teenindas Aegna ja mandri liiklust Kihnu Veeteede laev Vesta, mis mahutas kuni 47 reisijat ja sõiduaeg oli 60 minutit. Kiire katamaraani tüüpi laev Vegtind mahutab pea 100 reisijat, lisaks 20 jalgratast ning sõit linnahalli kailt Aegnale kestab 30 minutit.

Eisel ütles, et see, kas liini teenindamine end ära tasub, alles selgub, sest kütuse hinnad on hankel osalemise ajaga võrreldes tõusnud.

"Linn kuulutas eelmise aasta lõpus välja hanke uue vedaja leidmiseks Aegna liinile ja pakkujaid oli minu teada kaks - eelmise laevaga opereerinud Kihnu Veeteed ja meie. Ja meie pakkumine oli natuke odavam," rääkis ta. "Kui me selle pakkumise tegime, siis olid kütuse hinnad hoopis midagi muud kui need, mis need praegu on. Tasuvus on hea küsimus," sõnas Eisel.

"Varasemalt oli ainult üks soovija, sel korral oli konkurents ja mul on hea meel, et seetõttu saime ka, võib öelda, et parema laeva. Varasemalt on olnud juhtumeid, kus inimesed ei pääse laeva, aga ma loodan, et sel aastal, arvestades laeva suurust, selliseid juhtumeid enam ei tule," rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Võrreldes lähedal asuvate Lennusadama, Noblessneri ja Vanasadama Jahisadamaga jääb linnahalli kai silma üsna kehva seisukorraga. Tallinna linnavalitsuse selle nädala otsus linnahalli rekonstrueerimise projekt edasi lükata paneb kalevi alla ka linnahalli kai võimaliku uuendamise.

"Kui me räägime linnahalli kaist, siis see saab tulla kompleksselt koos linnahalliga. Ma usun, et kui need investeeringud sinna kavandatakse, kui nad on sinna tulemas, siis kindlasti üks osa sellest on ka akvatooriumi korda tegemine. Uut sadamat sinna kohe ehitama ei hakata, seda kindlasti mitte. Seda ei juhtu ei sel ega järgmisel aastal," ütles Novikov.