Kehalisest kasvatusest võib uuest aastast saada liikumisõpetus

Uuest õppeaastast tahab haridusministeerium alustada uue kehalise kasvatuse ainekavaga, et muuta õpe laiapindsemaks ja nii innustada õpilasi aktiivsemale elustiilile, selgitas haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse nõunik Pille Liblik.

"Meie plaan on selline, et õppekava muudatused võiksid jõustuda juba käesoleval aastal. See tähendab, et koolid saavad juba järgmisel õppeaastal kehalist kasvatust õpetada uute liikumisõpetusest lähtuvate põhimõtete kohaselt," rääkis Liblik ERR-ile.

Mitte kõik koolid ei pea sügisest alustama, vajadusel antakse aasta jagu aega.

Liblik lubab senise ainekavaga võrreldes täiesti uut lähenemist: "Senine ainekava oli suunatud pigem teatud üheksa spordiala põhisele sooritusele. Nüüd on pigem eesmärk, et õpilased omandaksid arusaama, et liikumine on midagi väga positiivset, et see on väga otseselt seotud nende tervisega ja tervisliku eluviisiga."

Kui kehaline kasvatus on seni keskendunud pea ainult spordile, siis peaks liikumisõpetus olema sellest laiem.

Ainekava loonud töörühma juht Maret Pihu selgitas: "Kui varasemas ainekavas sellist varianti ei olnudki, et õpetada jalgrattaga sõitmist, siis nüüd on eraldi valdkond vahendil liikumine. See on selline liikumisviis, mida tõesti ju igapäevaselt kõik inimesed saavad kasutada ja kasutavad. Koolis on väga hea teha algõpetus."

Hindamisel ei vaadata enam tabeli järgi õpilase kiirust, täpsust või jõudu, vaid hinnatakse, kas õpilane on omandanud uue oskuse. Näiteks õpetatakse uue ainekava järgi reketiga lööma ja nii reketimänge mängima.

"Hiljem see lõpppunkt ongi see, et ta oskab juba mängida mängu reeglite järgi. Kui ta sinna on juba jõudnud, siis see on tegelikult ääretult positiivne tulemus, mida saabki positiivse hindega tunnustada," ütles Pihu.

Pihu tõdes ka, et õppeainele peaks andma uue nime – liikumisõpetus. "See õppeaine oma sisult muutub väga suures osas. Muutub just vabal ajal liikumist toetavaks elustiili õppeaineks," ütles ta.

Siiski ei ole aine nime muutmine kindel. Kui ainekava muutmiseks on vaja valitsuse määrust, siis selle nime muutmiseks on vaja seadust muuta.