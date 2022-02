Kadai: terviseameti soovitusel distantsõppeks peab olema selge põhjendus

"Loomulikult terviseametil peab olema ka väga selge sisuline, epidemioloogiline põhjendus selleks soovituse andmiseks, et mis on selle soovituse eesmärk ja mida soovitakse täitsa selle eesmärgiga," ütles Kadai ERR-ile.

Kadai tõdes, et seadusest tulenevalt on terviseametil tõepoolest õigus sellist soovitust anda. "Kui see on soovitus, siis kool võib seda järgida, aga ei pea seda järgima," märkis ta.

"Kui me nüüd räägime, et distantsõpe oleks nagu kohustus, siis sellise kohustuse minu arusaamist mööda saab anda vabariigi valitsus, sest see on lihtsalt nii ulatusliku mõjuga," kommenteeris Kadai.

Kadai näeb ka vastuolu valitsusega kokku lepitud seisukohas.

"Täna ju tegelikult tundub, et haridus- ja teadusministeerium on võtnud seisukoha, et niisama distantsõppele koole ei suunata, koolides toimub tavapäraselt rutiinne kiirtestide kasutamine ja sellega saavutatakse selline stabiilsem kontaktõppe korraldus," sõnas Kadai.

Terviseamet saatis neljapäeva õhtul osale omavalitsustest kirja, milles soovitab kõrgema nakatumise tasemega piirkondade koolidel minna järgmisel nädalal distantsõppele.