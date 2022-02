Distantsõppel koolide arv on vähenenud

Haridus- ja teadusministeeriumi andmeil on viimasel nädalal positiivsete kiirtestide arv koolides ning distantsõppel olevate koolide arv vähenenud.

Sel nädalal sai üld- ja kutsekoolides positiivse kiirtesti tulemuse 4780 õpilast ning 949 töötajat ehk kokku 5729, eelmisel nädalal oli neid 6529.

Üldhariduskoolides sai positiivse testitulemuse 4498 õpilast ja 853 töötajat, kutsekoolides aga 282 õpilast ja 96 töötajat. Üldhariduskoolides positiivse kiirtesti tulemuse andnute osakaal testitud õpilastest oli neli ja töötajatest 4,4 protsenti (eelmisel nädalal vastavalt 5,1 ja 3,9 protsenti), kutsekoolides olid vastavad protsendid 2,7 ja 4,6 (eelmisel nädalal 2,1 ja kolm).

Testitute arv ja osakaal on võrreldes eelmise nädalaga pisut kasvanud. Kokku testiti koolides ligi 123 000 õpilast ja 21 000 töötajat. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 75 protsenti õpilastest ja 81 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 72 ja 80 protsenti) ning kutsekoolides 60 protsenti tasemeõppe õpilastest ja 81 protsenti töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 63 ja 77 protsenti.

Kui jätta kõrvale distantsõppel olnud üldharidus- või kutsekoolid ja koolid, kes õpilaste koduseid testitulemusi ei kaardista, siis koole, kus ükski õpilane ei saanud positiivset kiirtesti tulemust, oli kokku 81, sealhulgas 63 kooli, kus ka ühegi töötaja kiirtesti tulemus polnud positiivne.

Jätkuvalt testib enamus koole kõiki töötajaid ja õpilasi, kes on koolis ja kelle testimiseks on lapsevanemad loa andnud. Kasvanud on koolide osakaal, kus ei testita koroonat hiljuti läbipõdenuid.

Kui nädal tagasi olid pea pooltes koolides vähemalt mingi osa õpilastest distantsõppel, siis sel nädalal ei pidanud 84 protsenti üldhariduskoolidest ja 70 protsenti kutsekoolidest distantsõppe rakendamist vajalikuks. Kõik õpilased olid distantsõppel sel nädalal 14 koolis, aga eelmisel nädalal oli selliseid koole 35.

12 koolis oli distantsõppel üks või mitu kooliastet, kuid mitte kogu kool, ja 31 koolis üks või mitu klassi/gruppi, kuid mitte ükski kooliaste tervikuna. 29 koolis olid distantsõppel ainult haigestunud õpilased. Kokku oli distantsõppel sel nädalal hinnanguliselt ligi 9000 õpilast (eelmisel nädalal 30 000).

Info põhineb ministeeriumi küsitlusele vastanud 473 üldhariduskooli ja 28 kutsekooli andmetel (91 protsenti üldhariduskoolidest ja 88 protsenti kutsekoolidest).

Sel nädalal jõustus kord, mille kohaselt ei pea haigustunnusteta laps või noor koolis tekkinud lähikontakti korral karantiini jääma. See kehtib kõigile kuni 18-aastastele ja käesoleva õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kes said lähikontaktseks lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis, noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal, näiteks perekonnas, üritusel või mujal, tuleb jääda tavakorras seitsmeks päevaks karantiini.

Haigustunnuste või positiivse kiirtesti tulemuse korral tuleb samuti koolist koju jääda. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR-testi tegema, vaid ta peab jääma kümneks päevaks isolatsiooni, vajaduse korral tuleb võtta ühendust perearstiga. Muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata või viirushaigust läbipõdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral jääda endiselt seitsmeks päevaks karantiini.