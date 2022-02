Koolidirektor distantsõppest: koolidel võiks olla paindlikkus

Saare sõnul tuli üllatusena terviseameti soovitus, et kõrgema nakatumise tasemega piirkondade koolid võiks minna järgmisel nädalal distantsõppele. Direktori sõnul pole ilma põhjuseta distantsõppele minemine mõistlik ning terviseameti soovitus on tekitanud segadust.

"Pole mõtet sellist paanikat küll tekitada," sõnas ta "Ringvaates".

Saare sõnul on tähtis, et koolidel säiliks otsustamisel paindlikkus. Tema sõnul on sama meelt ka ta kolleegid.

"Ikka, et koolipõhine on see, et mõistlik on rakendada kooli- või klassipõhiselt või mõnes koolis kooliastmepõhiselt, täpselt nagu ühes või teises koolis vaja. Ma arvan, et paindlikkus ongi oluline," ütles direktor.

Tema hinnangul oleks kohatu ja ülekohtune saata distantsõppele õpilasi, kes on vaktsineeritud või viimasel ajal koroona läbi põdenud.

Saare sõnul on viimase kahe aasta jooksul palju distantsõppel veetnud õpilaste teadmistes erinevusi võrreldes varasema ajaga. Probleem on aga ka sotsialiseerumise poolel.

"Kool pole vaid tunnid, vaid iga päev erinevate tegevustega kasvatab ja õpetab inimesi. Kindlasti inimeseks olemise õpetust ja oskust koos olla on jäänud oluliselt vähemaks," tõdes ta. Saare sõnul on koroonaajal kasvanud ka õpilaste soov pääseda kooli tugipsühholoogi jutule.