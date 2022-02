Allikad: Macron loobus Vene koroonatestist, prantslased kartsid DNA vargust

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Venemaa president Vladimir Putin kohtusid esmaspäeval ja hoidsid omavahel suurt distantsi. Allikate teatel keeldus Macron Vene võimude läbiviidud koroonatesti tegemisest, et vältida nii oma DNA sattumist Kremli valdusesse.

Macron ja Putin istusid esmaspäeval hiiglasliku laua taga, mis põhjustas meedias erinevaid spekulatsioone. Mõned diplomaadid eeldasid, et Putin tahtis nii Macroni mõnitada, vahendas Reuters.

Prantsuse presidendi terviseprotokolliga kursis allikate sõnul anti aga Macronile valik. Kas nõustuda Vene ametivõimude tehtud koroonatestiga või keelduda ja järgida rangeid sotsiaalseid eeskirju.

"Teadsime väga hästi, et seetõttu toimub kohtumine pika laua taga. Me ei saanud leppida sellega, et nad saavad enda valdusesse presidendi DNA," ütlesid allikad Reutersile.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas, et Macron keeldus koroonatesti tegemisest. Peskovi väitel tuli aga kaitsta Putini tervist ja seetõttu oli kuue meetri pikkune vahemaa vajalik.

"See ei olnud seotud poliitikaga, see distants ei seganud kuidagi läbirääkimisi," ütles Peskov.

Neljapäeval kohtus Putin Kasahstani liidri Kasõm-Jomart Tokajeviga. Mõlemad riigijuhid surusid kätt. Koosolekul eraldas neid ainult väike kohvilaud.

Macron pole siiski ainus riigipea, kes on pidanud Putiniga suurt distantsi hoidma. Veebruari alguses külastas Venemaad Ungari peaminister Viktor Orban. Mõlemad riigipead istusid siis samuti massiivselt suure laua taga.