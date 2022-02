Zelenski: Ukraina luureandmed akuutset sõjaohtu ei näita

Paanikast Venemaa võimaliku rünnaku pärast lähiajal ei ole Ukrainale mingit kasu, ütles Zelenski, kommenteerides paljude riikide soovitust oma kodanikel Ukrainast viivitamatult lahkuda.

"Meil on palju infot, sest meie oleme ise neil piiridel. Need on meie piirid, see on meie territoorium," ütles Zelenski.

"Kas teate, ma pean rääkima oma rahvaga nagu president ja ütlema rahvale tõde, ja tõde on see, et meil on teistsugune info ja praegu on meie vastaste parim sõber paanika meie maal ja kogu info, mis aitab ainult paanikat kütta, meid ei aita. Nii see on, tänan tähelepanu eest."

Kiievi tänavatel marssis laupäeval mitu tuhat ukrainlast, et demonstreerida oma ühtsust kasvava Vene-ohu vastu. Ukraina riigipea kutsus inimesi mitte paanikasse minema, edastas Reuters.

Kiievi kesklinna koondunud ukrainlased skandeerisid "Au Ukrainale!", kandsid riigilippe ning loosungeid kirjaga "Ukraina ei anna alla" ja "Surm sissetungijatele".

Venemaa on koondanud oma piirile Ukrainaga üle 100 000 sõjaväelase ning peab piirkonnas ulatuslikke sõjaväeõppusi. USA teatas reedel, et Venemaa sissetung Ukrainasse võib toimuda iga hetk. Venemaa on selliseid kavatsusi eitanud.