Sõja 1557. päev: Krimm peatas bensiini vabamüügi

Krimmi okupatsioonivõimud peatasid bensiini vabamüügi suuremates tanklates. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu laupäeva edukaid droonirünnakuid mitmele Venemaa lõunaosas asuvale naftarajatisele ning hävitasid enda väitel ka kaks Vene sõjalennukit ning ühe raketikompleksi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 30 mail kell 23.20:

- Krimm peatas bensiini 95 müügi suuremates tanklates;

- Ukraina hävitas kaks Venemaa mereväelennukit ja ballistiliste rakettide süsteemi;

- Venelased korraldasid Sumõ oblastile laiaulatusliku droonirünnaku;

- Ukraina droonirünnaku järel süttis Taganrogi sadamas tanker;

- Venemaa paigutab Moskva katustele õhutõrjerakette;

- Zelenski: Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut;

- Venemaa diislikütuse tootmine langes mais kümnendiku võrra;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1430 sõdurit.

Krimm peatas bensiini 95 müügi suuremates tanklates

Okupeeritud Krimmi kaks suurimat tanklaketti, TES ja ATAN, lõpetavad alates pühapäevast bensiini AI-95 müügi, teatas poolsaare okupatsioonivõimude juht Sergei Aksjonov.

"Alates 31. maist müüakse Krimmi Vabariigis AI-95 bensiini eelisjärjekorras munitsipaal- ja sotsiaaltranspordile, samuti kupongidega, ilma kogusepiiranguteta. ATANi ja TESi bensiinijaamades müüakse AI-95 bensiini aga ainult kupongidega," kirjutas Aksjonov laupäeval oma ühismeediakanalil.

Samuti kehtestatakse müügipiirang bensiinile AI-92: alates pühapäevast müüakse seda ainult 20 liitrit auto kohta; tankimine kanistritesse on keelatud.

Fuel collapse hits occupied Crimea



Long queues have formed at gas stations across the peninsula after new severe restrictions were introduced.



From now on, each driver can buy a maximum of 20 liters of fuel per day.



The shortage is a direct consequence of successful Ukrainian… pic.twitter.com/06yc4uarEa — Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026

Aksjonovi sõnul peaks olukord normaliseeruma 30 päeva jooksul.

Krimmi kütuse- ja energeetikaministeeriumi veebisaidil on kirjas, et Formula tanklates on pühapäeval alates kella kaheksast müügil AI-92, AI-95 ja diislikütus – seitsmes asukohas Simferoopolis, Kertšis, Jaltas, Krasnoperekopskis ja Simferoopoli rajoonis.

Reedel teatas Krimmi nukuvalitseja, et seal piiratakse AI-95 bensiini müüki bensiinijaamades 20 liitrini kliendi kohta päevas. 22. mail kehtestati logistiliste raskuste tõttu Sevastopolis kütusemüügi piirangud bensiinijaamades.

Müügipiirangutest teatanud Vene uudisteagentuur Interfax ei maini bensiininappuse põhjust, kuid selle taga võib olla Ukraina viimastel nädalatel tugevnenud rünnakud Krimmi varustusteedele, kus droonitabamustega hävitatakse kütuseveokeid ja muid kaubaautosid, piirates Ukraina lõunaosa okupeeritud alade varustamist Venemaalt.

Ukraina hävitas kaks Venemaa mereväelennukit ja ballistiliste rakettide süsteemi

Ukraina droonid hävitasid ööl vastu 30. maid kaks Venemaa mereväelennukit Tu-142 ja ballistiliste rakettide süsteemi Iskander, teatas mehitamata süsteemide vägede ülem Robert "Magyar" Brovdi.

Iskanderit ja kahte lennukit Tu-142 rünnati Rostovi oblastis Aasovi mere äärses sadamalinnas Taganrogis asuval sõjaväelennuväljal, ütles Brovdi.

Rünnaku viis läbi mehitamata süsteemide vägede 1. keskus – üksus, mis on spetsialiseerunud süvalöökidele Venemaa sõjaliste sihtmärkide ning nafta- ja gaasitaristu pihta.

❗️Ukrainian Unmanned Systems Forces destroyed a Russian Iskander missile complex and two Russian Tu-142 strategic bomber aircraft last night.



The aircraft was destroyed at Taganrog military airfield. The Iskander complex was destroyed at its launching position near Taganrog. pic.twitter.com/TBv7V4yBt9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 30, 2026

Tu-142 on Venemaa mereväe käsutuses olev pikamaa mereluure- ja allveelaevatõrjelennuk, mis põhineb Venemaa strateegilise pommitaja Tu-95 platvormil, mida kasutatakse sageli massilisteks tiibraketirünnakuteks Ukraina vastu.

Operatiiv-taktikaline raketisüsteem Iskander on Venemaa süsteem, mis on võimeline tulistama ballistilisi rakette kuni 500 kilomeetri kaugusele.

See relv, mida suudab usaldusväärselt alla tulistada vaid USA-s toodetud moodne Patriot-süsteem, on mänginud võtmerolli rünnakutes Ukraina linnade ja energiataristu vastu.

Põlevad kütusemahutid. Autor/allikas: sotsiaalmeedia

Venelased korraldasid Sumõ oblastile laiaulatusliku droonirünnaku

Vene väed ründasid ööl vastu 30. maid Sumõ oblastit droonidega, kahjustades elumaju ja büroohooneid. Ukrainlastel õnnestus osa Venemaa ründedroonidest hävitada.

"Registreeritud on tsiviiltaristu objektide hävimist ja kahjustusi. Kahjustada on saanud elu- ja mitteeluhooned, büroohoonete ruumid ning autod. Rünnaku tagajärgede likvideerimisega on tegeletud alates ööst. Sündmuskohal töötavad vajalikud päästeteenistused. Inimestele antakse vajalikku abi," sõnas Sumõ oblasti sõjaväelise administratsiooni juht Oleh Hryhorov.

Ukraina droonirünnaku järel süttis Taganrogi sadamas tanker

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodelt ja videotelt on näha ulatuslikku Ukraina droonirünnakut Rostovi oblastis asuvale Venemaa linnale Taganrogile.

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljussar teatas Telegramis, et Taganrogi sadamas süttisid Ukraina droonirünnaku tagajärjel kütusemahuti, naftatanker ja haldushoone. Lisaks märkis Sljusar, et öise rünnaku ajal tabasid droonid Taganrogis üht eramaja, mille tagajärjel sai vigastada kaks inimest.

Rünnak Venemaa sadamalinnas Taganrog. Autor/allikas: Kuvatõmmis/X

Taganrogi linnapea Svetlana Kambulova väitis, et droonid tabasid sadamakail asuvat laadimistaristut ning tulekahjud kustutati kiiresti.

Taganrog on Vene sadamalinn, mis asub Rostovi oblastis Aasovi mere ääres. Linn on sageli olnud Ukraina droonirünnakute sihtmärgiks, viimati teatati plahvatustest selles piirkonnas 27. mai öösel.

Ukrainian drones are attacking Taganrog pic.twitter.com/BKcrrF2mdt — Greyskull (@FreudGreyskull) May 30, 2026

Ukraina droonivägede ülem ütles, et nad ründasid Taganrogi ja Venemaa kontrolli all olevas Krimmis Feodossias asuvat naftahoidlat.

Krimmi sündmusi kajastava Telegrami kanali teatel kuuldi Feodossias kohaliku aja järgi kella 3:20 paiku plahvatusi ning elanikud andsid teada linnas põlevast naftabaasist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas Ukraina sõjalist rünnakut Armaviri naftarajatisele, mis asub umbes 500 km kaugusel Ukraina riigipiirist.

"Me viime sõja õigustatult tagasi sinna, kust see alguse sai. Venemaa oleks võinud oma agressiooni juba ammu lõpetada, kuid selle asemel otsustas ta seda pikendada ja jätkata," ütles Zelenski X-is. "Seega on jõutud Venemaa naftatööstuse järjekordse rajatiseni – Armaviri, Krasnodari krais."

Venemaa paigutab Moskva katustele õhutõrjerakette

Venemaa näib olevat alustanud õhutõrjesüsteemide paigutamist Moskva tsiviilhoonete katustele, selgub sõjandusanalüütiku Massimo Frantarelli ja kaitsevaldkonda kajastava Ukraina väljaande Militarnyi avaldatud videokaadritest.

Kolmapäeval, 27. mail veebis avaldatud videos on näha, kuidas Venemaa transpordikopter Mi-26 paigaldab õhutõrjesüsteemi Pantsir-SMD-E Moskva põhjaosas asuva ärikeskuse Nordstar Tower katusele.

"chegara.siz" pic.twitter.com/WEAwTKQLsg — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) May 27, 2026

Pantsir-SMD-E on Venemaa lühimaa õhutõrjesüsteemi Pantsir uusim versioon, mis on loodud spetsiaalselt droonide ja väiksemate õhusihtmärkide tabamiseks. Erinevalt vanemast Pantsir-S1-st ei sisalda SMD-E variant Militarnyi andmetel 30-millimeetriseid automaatkahureid.

Süsteem on relvastatud kahte tüüpi rakettidega: standardsed raketid 95Ya6, mille väidetav tabamisulatus on kuni 20 kilomeetrit ja väiksemad raketid TKB-1055, mis on mõeldud väikeste droonide tabamiseks kuni seitsme kilomeetri kauguselt.

Militarnyi andmeil kuulub kompleksi kaks radarit: seireradarit, mille avastamisulatus on kuni 24 kilomeetrit ning millimeetrilaine sihtimisradarit.

Venemaa hakkas Pantsir-süsteeme Moskvas esmakordselt katustele paigutama 2023. aastal, sealhulgas pandi see ka Venemaa kaitseministeeriumi peakorteri katustele, kuna siis jõudsid esmakordselt Vene pealinna Ukraina droonid.

Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud oma pikamaa rünnakukampaaniat sõjaliste, tööstuslike ja energiasihtmärkide vastu Venemaal, kusjuures droonid on korduvalt jõudnud Moskvasse ja teistesse piirkondadesse sadade kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist.

Zelenski: Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reedel, et Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut riigi vastu.

Venemaa on juba hoiatanud välisdiplomaate Kiievist lahkuma.

"Meil on luureandmeid selle kohta, et Venemaa valmistab ette uut massiivset rünnakut. Palun pöörake tähelepanu õhuhäiretele, kaitske oma elusid," ütles Zelenski sotsiaalmeedia postituses.

Venemaa diislikütuse tootmine langes mais kümnendiku võrra

Uudisteagentuur Reuters teatas oma analüüsile viidates, et diislikütuse tootmine Venemaal langes mais Vene naftatöötlemistehaseid tabanud Ukraina droonirünnakute tõttu ligikaudu 10 protsenti.

Agentuuri arvutuste kohaselt vähendasid droonide poolt tabatud rafineerimistehased aprillis diislikütuse tootmist ligikaudu 1 miljoni tonni ja mais veel 600 000 tonni võrra.

Reutersi allikate andmetel ulatus diislikütuse tootmine märtsis 7,5 miljoni tonnini.

Venemaa laevadiislikütuse ja gaasiõli eksport suurenes aprillis kaheksa protsenti, ulatudes märtsiga võrreldes ligikaudu 3,25 miljoni tonnini. 2025. aasta aprillis oli see 3,3 miljonit tonni.

USA äriuudiste kanal Bloomberg teatas, et Venemaa kaalub Ukraina droonirünnakute tõttu diislikütuse ja reaktiivkütuse ekspordi piiramist. Mõned tööstusallikad ütlesid aga Reutersile, et keeld on ebatõenäoline, kuna piirangud raskendaksid veelgi rafineerimistehaste tegevust.

Agentuur märkis, et tootmise kärpimine piirab Venemaa võimet saada kasu Hormuzi väina blokaadist tingitud nafta ja naftatoodete ülemaailmsete hindade tõusust. Venemaa kasutab nafta- ja gaasitulusid oma sõja rahastamiseks Ukraina vastu.

Reuters teatas 20. mail, et praktiliselt kõik Kesk-Venemaa suuremad naftatöötlemistehased olid sunnitud pärast Ukraina droonirünnakuid kütuse tootmise peatama või vähendama.

Agentuur märkis, et Venemaa kehtestas bensiini ekspordile ajutise keelu 1. aprillist juuli lõpuni.

Reutersi uudiste vahendanud Ukraina väljaanne LIGA.net viitas ka Ukraina välisluureteenistuse andmetele, mis tuginesid Venemaa sisedokumentidele ja mille kohaselt on nafta rafineerimine Venemaal 2026. aastal vähenenud vähemalt 10 protsenti.

Samas märkis LIGA, et Venemaa võib teenida täiendavalt 40 miljardit dollarit, kui naftahinnad püsivad aasta lõpuni kõrged.

Venemaa föderaaleelarve puudujääk 2026. aasta esimesel kolmel kuul ületas kogu aastaplaani. Esialgsetel andmetel ulatus Venemaa eelarvepuudujääk 2026. aasta esimeses kvartalis 4,58 triljoni rublani ehk 1,9 protsendini SKP-st.

Bloomberg teatas, et Venemaa ootamatu kasum Iraani sõja põhjustatud kõrgetest naftahindadest ei aita tõenäoliselt elavdada riigi majandust, mis kõigub majanduslanguse äärel.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1430 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 362 500 (+1430);

- tankid 11 960 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 643 (+7);

- suurtükisüsteemid 42 630 (+70);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1813 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1398 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1500 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 318 433 (+1781);

- tiibraketid 4693 (+6);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 100 713 (+483);

- eritehnika 4231 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.