Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi neljapäeval Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks, edastasid uudisteagentuurid AFP ja Unian.

"Ukraina teeb ettepaneku lõpetada see sõda meie ja teie vahelise otsese suhtluse kaudu. Teen ettepaneku kohtuda," ütles Zelenski kirjas.

"Ukraina on läbirääkimiste ajaks valmis täielikuks relvarahuks," lisas Ukraina riigipea.

Zelenski meenutas, et kui Putin asus enam kui 26 aastat tagasi Venemaad juhtima, siis suhtusid paljud Ukrainas temasse positiivselt, kuid riigipea sõnul on see minevik.

"Nüüd tajub valdav enamus ukrainlasi positiivselt fakti, et meie kaugmaadroonid osalesid teie foorumi avamisel Peterburis läbides enam kui 1000-kilomeetrise vahemaa. Nagu te hästi teate, siis ei ole see vahemaa meie võimete piir," rääkis Ukraina liider.

President rõhutas, et Putini 26 võimuaastat on täielikult muutnud Ukraina ja Venemaa vaheliste suhete päevakorda, kus kaubanduse arutamisest on rahvad jõudnud eranditult rünnakute ja kaotuste teemani. Lisaks on Putin veetnud peaaegu poole neist 26 aastast Ukraina vastu sõdides.

Zelenski hinnangul on sõda Putini isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta.

"Kuuleme sageli, et sõda sobib teile. Muidugi mitte siis, kui asi puudutab teie Valdai residentsi turvalisust või paraadi Moskvas. Teie enda elu on teile väärtuslik. Kuid nüüd näeme kõik, et see, mida sõda toob, on lõpuks lakanud venelastele sobimast," jätkas Ukraina riigipea.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Kirjas nentis Zelenski, et venelastele ei meeldi Ukraina droonid ja raketid, bensiinipuudus, hinnatõus, pidevad keelud ega plaanid korraldada teine mobilisatsioonilaine.

"Jah, te saate endiselt sundida venelasi niimoodi eksisteerima. Kuid teie ressursid on märkimisväärselt vähenenud. Teil ei ole enam piisavalt raha ega poliitilist jõudu, et jätkata venelaste lojaalsuse ostmist, mida olete teinud 26 aastat. Teeme kõik endast oleneva tagamaks, et maailm hoolitseks selle eest," lubas Zelenski.

Ukraina president ütles, et on saanud ettekande Vene armee kaotustest Ukraina rindel maikuus.

"Need on taas enam kui 30 000 hukkunud ja raskelt haavatud venelast. Me hoiame seda numbrit igal kuul ja iga teie kaotuse kohta on meil videokinnitus, et need arvud ei ole alusetud. Me teame, et 63 protsenti teie kaotustest rindel on hukkunud ja ainult 37 protsenti on haavatud," jätkas riigipea.

Samal ajal on Zelenski sõnul iga Ukraina kaotus valus.

"Isegi kui ukrainlaste kaotuste suhe on üks viiele või üks kuuele võrreldes Venemaa kaotustega, siis on see ikkagi väga oluline. Meie Ukrainas ei taha igavest sõda. Me teame hästi, et ilma sõjata on mõõtmatult parem. Tahame seda saavutada. Olen kindel, et enamik venelasi on valmis andma sellele positiivse vastuse ja te teate seda," pöördus Zelenski Putini poole.

Ukraina riigipea märkis, et paljud, kelle hulgas Putin, ei uskunud Ukraina püsima jäämisesse, kuid riik on säilitanud iseseisvuse ja jääb püsima hoolimata mistahes muudest prognoosidest.

"Meie saame toetust ja teie saate sanktsioone. Ja see jätkub, kuni Ukraina jaoks seatakse jalule õiglus, mida me soovime ja mis on saavutatav," ütles president.

Ukraina riigipea meenutas, et Ukraina elas üle rasked talved, mil Venemaa püüdis hävitada selle energiasektorit.

"Isegi pimeduses on ukrainlaste vastupanuvõime säilinud. Maailm ei tunne Ukrainast väsimust, millele te olete pikka aega lootnud. Kuid isegi need globaalses maailmas, kes aitavad teil sanktsioonidest mööda hiilida ja majandust pinnal hoida, on Venemaast väsinud. Te ei saa seda märkamata jätta. Pärast 26 aastat hakkab vanadus oma nõudma. Mida edasi, seda väsinumaks te muutute," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028 ning tahab tõmmata Valgevenet sõtta.

"Samuti mängides mingit mängu Transnistriaga. Teie propagandistid ähvardavad ühel või teisel viisil kõiki Venemaa naabreid. Kas te tõesti tahate selle kõik läbi teha? Valik on nüüd teie. Sõjast piisab. Ukraina teeb ettepaneku see sõda lõpetada. Peame seda tegema ausalt, väärikalt ja garanteerima, et uut sõjaõhutamist ei tule," ütles Zelenski.

"Kõik kuulsid, kuidas teie esindajad naeratades ütlesid, et ma võiksin tulla Moskvasse. Kuid pärast sellist 26 aastat ei ole Ukraina juhil teie pealinnas midagi teha. Nagu ka Venemaa juhil Kiievis," kirjutas president.

Zelenski sõnul võiks taoline kohtumine toimuda Šveitsis, Türgis või araabia maades.

"Võtmeküsimused otsustavad juhid. Nii on see alati olnud ja jääb ka edaspidi. Teen ettepaneku määrata kohtumisele kindel kuupäev," ütles Ukraina riigipea.

Ukraina president rõhutas, et liituda võiksid ka teatud teised osalejad, kelle seas eelkõige Euroopa.

"Usume, et Euroopa ja nende osalemine, kellel on tõesti võime olukorda mõjutada, on vajalik. Usume, et protsessis peaksid osalema Ühendriigid ja see on see, mis võib määrata uue julgeolekuarhitektuuri meie maailmajaos," jätkas Ukraina liider.

Presidendi sõnul on Ukraina valmis täielikuks relvarahuks ajaks, mil läbirääkimised kestavad.

"See on standardpraktika, mida kinnitavad praegu Iraani ümber toimuvad sündmused," selgitas riigipea.

Zelenski meenutas ka, et Ukraina on valmis sõjavangide vahetamiseks "kõik kõigi vastu" põhimõttel.

"See võib olla heaks proloogiks enne sõja lõppu," märkis riigipea.

"Kui te isiklikult ei jõua oma mõtetes järelduseni, et on aeg see sõda lõpetada, siis jätkab Ukraina võitlust oma eksistentsi eest. Meil on neid, kes meid toetavad. Kuid teil tuleb samuti palju rohkem võidelda oma eksistentsi eest. Mitte Venemaa, vaid iseenda oma. Ja see ei ole ähvardus minu ega Ukraina poolt. Need on Venemaa ajaloo faktid, mida te hästi teate. Kui Venemaa väsib, siis toimuvad muutused," hoiatas Zelenski Putinit.