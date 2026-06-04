X!

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks

Välismaa
{{1780600440000 | amCalendar}}
Ukraina president Volodõmõr Zelenski
Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi neljapäeval Vene liidrile Vladimir Putinile saadetud haruldases avalikus kirjas ettepaneku näost näkku kohtumiseks ja lisas, et on valmis ka täielikuks relvarahuks, edastasid uudisteagentuurid AFP ja Unian.

"Ukraina teeb ettepaneku lõpetada see sõda meie ja teie vahelise otsese suhtluse kaudu. Teen ettepaneku kohtuda," ütles Zelenski kirjas.

"Ukraina on läbirääkimiste ajaks valmis täielikuks relvarahuks," lisas Ukraina riigipea.

Zelenski meenutas, et kui Putin asus enam kui 26 aastat tagasi Venemaad juhtima, siis suhtusid paljud Ukrainas temasse positiivselt, kuid riigipea sõnul on see minevik.

"Nüüd tajub valdav enamus ukrainlasi positiivselt fakti, et meie kaugmaadroonid osalesid teie foorumi avamisel Peterburis läbides enam kui 1000-kilomeetrise vahemaa. Nagu te hästi teate, siis ei ole see vahemaa meie võimete piir," rääkis Ukraina liider.

President rõhutas, et Putini 26 võimuaastat on täielikult muutnud Ukraina ja Venemaa vaheliste suhete päevakorda, kus kaubanduse arutamisest on rahvad jõudnud eranditult rünnakute ja kaotuste teemani. Lisaks on Putin veetnud peaaegu poole neist 26 aastast Ukraina vastu sõdides.

Zelenski hinnangul on sõda Putini isiklik valik ja see on sõda ilma tegeliku põhjuseta.

"Kuuleme sageli, et sõda sobib teile. Muidugi mitte siis, kui asi puudutab teie Valdai residentsi turvalisust või paraadi Moskvas. Teie enda elu on teile väärtuslik. Kuid nüüd näeme kõik, et see, mida sõda toob, on lõpuks lakanud venelastele sobimast," jätkas Ukraina riigipea.

Kirjas nentis Zelenski, et venelastele ei meeldi Ukraina droonid ja raketid, bensiinipuudus, hinnatõus, pidevad keelud ega plaanid korraldada teine mobilisatsioonilaine.

"Jah, te saate endiselt sundida venelasi niimoodi eksisteerima. Kuid teie ressursid on märkimisväärselt vähenenud. Teil ei ole enam piisavalt raha ega poliitilist jõudu, et jätkata venelaste lojaalsuse ostmist, mida olete teinud 26 aastat. Teeme kõik endast oleneva tagamaks, et maailm hoolitseks selle eest," lubas Zelenski.

Ukraina president ütles, et on saanud ettekande Vene armee kaotustest Ukraina rindel maikuus.

"Need on taas enam kui 30 000 hukkunud ja raskelt haavatud venelast. Me hoiame seda numbrit igal kuul ja iga teie kaotuse kohta on meil videokinnitus, et need arvud ei ole alusetud. Me teame, et 63 protsenti teie kaotustest rindel on hukkunud ja ainult 37 protsenti on haavatud," jätkas riigipea.

Samal ajal on Zelenski sõnul iga Ukraina kaotus valus.

"Isegi kui ukrainlaste kaotuste suhe on üks viiele või üks kuuele võrreldes Venemaa kaotustega, siis on see ikkagi väga oluline. Meie Ukrainas ei taha igavest sõda. Me teame hästi, et ilma sõjata on mõõtmatult parem. Tahame seda saavutada. Olen kindel, et enamik venelasi on valmis andma sellele positiivse vastuse ja te teate seda," pöördus Zelenski Putini poole.

Ukraina riigipea märkis, et paljud, kelle hulgas Putin, ei uskunud Ukraina püsima jäämisesse, kuid riik on säilitanud iseseisvuse ja jääb püsima hoolimata mistahes muudest prognoosidest.

"Meie saame toetust ja teie saate sanktsioone. Ja see jätkub, kuni Ukraina jaoks seatakse jalule õiglus, mida me soovime ja mis on saavutatav," ütles president.

Ukraina riigipea meenutas, et Ukraina elas üle rasked talved, mil Venemaa püüdis hävitada selle energiasektorit.

"Isegi pimeduses on ukrainlaste vastupanuvõime säilinud. Maailm ei tunne Ukrainast väsimust, millele te olete pikka aega lootnud. Kuid isegi need globaalses maailmas, kes aitavad teil sanktsioonidest mööda hiilida ja majandust pinnal hoida, on Venemaast väsinud. Te ei saa seda märkamata jätta. Pärast 26 aastat hakkab vanadus oma nõudma. Mida edasi, seda väsinumaks te muutute," rääkis Zelenski.

Ukraina riigipea lisas, et teab luureandmetele tuginedes, mida Putin kaalub praegu sõjaplaane tehes aastateks 2027 ja 2028 ning tahab tõmmata Valgevenet sõtta. 

"Samuti mängides mingit mängu Transnistriaga. Teie propagandistid ähvardavad ühel või teisel viisil kõiki Venemaa naabreid. Kas te tõesti tahate selle kõik läbi teha? Valik on nüüd teie. Sõjast piisab. Ukraina teeb ettepaneku see sõda lõpetada. Peame seda tegema ausalt, väärikalt ja garanteerima, et uut sõjaõhutamist ei tule," ütles Zelenski.

"Kõik kuulsid, kuidas teie esindajad naeratades ütlesid, et ma võiksin tulla Moskvasse. Kuid pärast sellist 26 aastat ei ole Ukraina juhil teie pealinnas midagi teha. Nagu ka Venemaa juhil Kiievis," kirjutas president.

Zelenski sõnul võiks taoline kohtumine toimuda Šveitsis, Türgis või araabia maades.

"Võtmeküsimused otsustavad juhid. Nii on see alati olnud ja jääb ka edaspidi. Teen ettepaneku määrata kohtumisele kindel kuupäev," ütles Ukraina riigipea.

Ukraina president rõhutas, et liituda võiksid ka teatud teised osalejad, kelle seas eelkõige Euroopa.

"Usume, et Euroopa ja nende osalemine, kellel on tõesti võime olukorda mõjutada, on vajalik. Usume, et protsessis peaksid osalema Ühendriigid ja see on see, mis võib määrata uue julgeolekuarhitektuuri meie maailmajaos," jätkas Ukraina liider.

Presidendi sõnul on Ukraina valmis täielikuks relvarahuks ajaks, mil läbirääkimised kestavad.

"See on standardpraktika, mida kinnitavad praegu Iraani ümber toimuvad sündmused," selgitas riigipea.

Zelenski meenutas ka, et Ukraina on valmis sõjavangide vahetamiseks "kõik kõigi vastu" põhimõttel.

"See võib olla heaks proloogiks enne sõja lõppu," märkis riigipea.

"Kui te isiklikult ei jõua oma mõtetes järelduseni, et on aeg see sõda lõpetada, siis jätkab Ukraina võitlust oma eksistentsi eest. Meil on neid, kes meid toetavad. Kuid teil tuleb samuti palju rohkem võidelda oma eksistentsi eest. Mitte Venemaa, vaid iseenda oma. Ja see ei ole ähvardus minu ega Ukraina poolt. Need on Venemaa ajaloo faktid, mida te hästi teate. Kui Venemaa väsib, siis toimuvad muutused," hoiatas Zelenski Putinit.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS, Uninan

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:11

Itaalia penaltid A. Le Coq Arenal olid täpsed ja tasuks finaalikoht

22:51

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

22:42

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse Uuendatud

22:39

Kõve: kriminaalmenetluse algatamine on juba ise karistus

22:25

Liverpool palkas uueks peatreeneriks Andoni Iraola

21:47

ETV spordisaade, 4. juuni

21:30

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Teadlased arendavad koostöös RMK-ga tugevamaid ja kiiremini kasvavaid puid

21:22

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

21:21

Reedel särab päike, kuid võib sadada vihma

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

03.06

Politsei ei avalda kadunud olnud lapse asukohta emale Uuendatud

20:42

Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

15:53

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

11:42

Matsalus märgati raisakotkast

14:47

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

09:51

Rahandusministeerium piirab ligipääsu ettevõtete tegelike kasusaajate infole

18:01

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

03.06

Riigikoolide õpetajad hakkavad teistest rohkem teenima

03.06

Teadlased avastasid jäämees Ötzilt märke mikroobide jätkuvast elutegevusest

03.06

HS: Moskvas tegutsevate ettevõtete seis on niru

ilmateade

loe: sport

23:11

Itaalia penaltid A. Le Coq Arenal olid täpsed ja tasuks finaalikoht

22:42

Tour of Estonia proloogi esikoht jäi Eestisse Uuendatud

22:25

Liverpool palkas uueks peatreeneriks Andoni Iraola

21:47

ETV spordisaade, 4. juuni

loe: kultuur

17:47

Estonia juurdeehituse ettevalmistamiseks alustas tööd ametlik hankekomisjon

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

16:39

Filharmoonia kammerkoor tähistab 45. sünnipäeva Eesti tuuriga

16:34

Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

loe: eeter

17:04

Simone Minn: debüütalbumi tegemine oli erakordselt kiire protsess

12:39

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

11:07

Ingmar Kiviloo uuest teosest: mind inspireeris vanavanemate põgenemislugu

09:09

Teosõdalane: ka poodi minnes võtan igaks juhuks ämbri kaasa

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

18:35

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

18:35

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

18:35

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

16:15

Sügisene toasooja hind on veel lahtine

16:05

Lauri Läänemets pääses kriminaaluurimise alt

16:00

Ilm on hoovihmadega, aga soe

14:00

Euroopa Komisjon leevendab eelarvereegleid

14:00

Eesti Euroopa Komisjoni pakutud eelarveleevendusi kasutama ei hakka

12:20

Raadiouudised (04.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo