Alates pühapäevast kaotatud nõue puudutab riigisiseseid või Skandinaavia lendusid, mujale lennates jääb maskikohustus kehtima, vahendas tv2.no.

Norra odavlennufirma Norwegiani kommunikatsioonijuht Esben Tuman ütles, et lennufirmad on kogu aeg olnud seisukohal, et maskinõue peaks kehtima nii vähe aega kui võimalik ja nii kaua kui see on vajalik.