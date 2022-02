Zelenski kutsus Bideni Ukrainasse visiidile

"Ma olen veendunud, et teie saabumine Kiievisse lähipäevil, mis on oluline olukorra stabiliseerimiseks, saadab tugeva signaali ja aitaks kaasa pingete deeskaleerimisele," ütles Zelenski Bidenile.

Valge Maja kutset ei kommenteerinud.

CNN-i teatel ütles anonüümseks jäänud Ukraina ametnik, et Bidenilt kutsele positiivset reaktsiooni ei tulnud.

Ukraina presidendi büroo teatel avaldas Zelenski telefonikõnes, et Ukraina mõistab Venemaa ohtu ning on valmis igaks stsenaariumiks, tänades USA-d toetuse eest.

"Me ootame, et see muu seas aitaks ka ennetada paanika levimist," ütles Zelenski.