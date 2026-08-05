Zelenski: tõrjerakettide tarnete vähenemise põhjus võib olla poliitiline

Uudisteagentuuri Ukrinformi andmetel tegi Zelenski märkused Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu istungil.

President tuletas meelde varasemaid avaldusi, mille kohaselt on Ukraina saanud alates 2026. aasta algusest kolm korda vähem ballistiliste rakettide tõrjerakette.

"Meile öeldi, et see on tingitud sõjast ehk täpsemalt relvakonfliktidest ja sõdadest Lähis-Idas. Vähemalt sellise ametliku selgituse saime oma partneritelt ja eelkõige Ühendriikidelt, aga ka meie Euroopa partneritelt," ütles Zelenski.

Samal ajal vihjas riigipea, et tarnete vähendamise taga võib olla ka muid põhjuseid.

"See võib olla ka poliitiline samm, mille eesmärk on muuta Ukraina järeleandlikumaks. Minu arvates on see kindlasti osaliselt nii," märkis Zelenski.

Riigipea nentis, et Ukrainal on praegu puudus rakettidest, mis suudavad ballistilisi ohte tõrjuda.

Zelenski tegi kaitseministeeriumile ja välisministeeriumile ülesandeks teha kõik selleks, et veenda Ukraina partnereid suurendama õhutõrjesüsteemide rakettide tarneid. President kutsus ka riigi kaitsetööstust üles kiirendama tööd Ukraina enda raketitõrjerakettide projektiga.

Pärast kolmapäeval varem toimunud kohtumist sõjaväeametnike, kaitseministeeriumi, Ukraina julgeolekuteenistuse, sõjaväeluure ja presidendiameti esindajatega ütles Zelenski, et õhutõrjerakettide tarned Ukraina partneritelt on 2026. aastal võrreldes 2025. aastaga kolm korda vähenenud.