Laanet: liitlased otsustasid lõpetada Mali missiooni

"Demokraatlikke valimisi ei plaanita läbi viia, mis oli kokkuleppe üks olulisemaid osiseid. Teine pool on loomulikult nende enda soov: näide on Taani pealt näha, täpselt samasugune näide on, kuidas saadeti välja Prantsuse suursaadik. Sellistes tingimustes ei ole võimalik jätkata ja seda meelt olid ka kõik teised liitlased," ütles Laanet Postimehele.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli ütles esmaspäeval ERR-ile sihtüksusesse Takuba panustavate riikide kaitseministrid arutasid eelmise nädala kohtumisel arenguid Malis, sealhulgas ka seda, kas poliitilised ja sõjalised tingimused Mali kaitseväe väljaõppemissiooni läbiviimiseks on jätkuvalt täidetud või mitte.

"Arutelu jooksul arutati ka Malist lahkumise võimalust. Nagu kaitseminister Laanet ütles, on Takubasse panustavate riikide lõplikku otsust oodata lähipäevadel," märkis Lilleväli.

Ta selgitas, et ehkki Takuba kaitseministrite tasandil jõuti sisulise kokkuleppeni, peavad küsimust arutama ka välis- ja peaministrid või presidendid, sest vägede liikumisega seotud otsused on erinevates riikides erineva taseme otsused, mistõttu tuleb ka lõplik otsus järgmisel nädalal.

Eestis on see kaitseministri pädevuses.

Laanet ütles Postimehele, et liitlased jõudsid reedel peetud nõupidamisel tõdemusele, et kuna Mali hunta on reegleid jämedalt rikkunud, ei ole enam võimalik missiooniga jätkata.

Eesti kaitseminister rõhutas samas, et see ei tähenda seda, et terrorismivastane võitlus Saheli regioonis ei jätkuks.