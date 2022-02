Eesti kontingent enne Prantsuse üksusi Malist ei lahku

Eesti kontingent Malis ei lahku Aafrikast enne Prantsuse üksusi, sest eestlaste ülesanne on Gao baasi valvamine. Kaitseväe välislähetustes on kõige enam inimesi Aafrikas ja sihtüksus Wisent kahepoolsel kokkuleppel Poolas.

Eesti on saatnud välisoperatsioonidele 86 sõdurit. Lisaks neile on kahepoolse koostöö raames Poolas sihtüksus Wisent, kuhu kuulub 55 inimest.

Poola lähetus ei ole lahingmissioon ja selles osalevad eeskätt Scoutspataljoni pioneerid, kes ehitavad tõkkeid Poola-Valgevene piirile. Lisaks neile kuuluvad sihtüksusse reservväelased, kaitseliitlased ja ajateenijad.

Wisent on ka tehniline üksus, sest kaasas on kaitseväe pioneeritehnika.

"Poola president on andnud oma mandaadi, kinnitanud seda, et me võime seda kahepoolset koostööd teha kuni 30. aprillini sel aastal," ütles kaitseministeeriumi asekantsler Lauri Abel.

Mali missiooni tulevik Aafrikas on praegu küsimärgi all. Prantsusmaa otsustas oma üksused Malist välja viia. See puudutab nii Barkhane operatsiooni kui ka Takuba operatsiooni, mis toimub koostöös Euroopa liitlastega. Siiski on otsustatud jätkata kohalolu Sahelis. Läbirääkimised sel teemal kestavad juunikuuni.

Eesti sõdurid valvavad peamiselt Gao baasi ja annavad väljaõpet. Eesti kontingendi vahetus on plaanis aprillis.

Kas sõdurid tuuakse ära või tuleb missiooni pikendada, kuni selgub Aafrika missiooni tulevik, pole praegu teada.

"Me tahame olla usaldusväärsed partnerid, nagu oleme seda läbi aastate olnud. Kõikidega, kellega me oleme koos operatsioonidel olnud. Ja me tuleme ära koos prantslastega," sõnas Abel.

Praegu on Sahelis 25 000 liitlaste sõdurit. Neist 4300 on prantslased. Missioon on kestnud peaaegu kümme aastat.