Isamaa heitis kauaaegse liikme segastel põhjustel erakonnast välja

"Eestseisus otsustas Piret Maasiku erakonnast välja arvata, sest tema käitumine seadis kahtluse alla Harjumaa piirkonna juhatuse esimehe valimiste aususe ja läbipaistvuse," ütles Isamaa kommunikatsioonijuhi Karl Kase Eesti Päevalehele (EPL).

Isamaa erakonna Harjumaa piirkonna juhatuse esimehe valimised võitis jaanuari lõpus Lavly Perling kuue häälega, piirkonna eelmine juht Jan Trei sai viis häält, kuigi väidetavalt oli Trei poolt hääletamist kinnitanud kuus liiget, kirjutas EPL.

Alanud nõiajahis puudujäänud hääle leidmiseks peeti süüdlaseks üle 20 aasta Isamaa erakonda kuulunud Maasikut, ütles naine lehele. Maasik ei saa enda sõnul seni aru, miks otsustati just tema kallale minna.

Perling saatis eelmisel nädalal erakonnakaaslastele Maasiku juhtumi kohta selgituse, milles ütles, et teisipäeval oli talle teadmata toimunud eestseisuse istung, kus arutati Maasiku personaalküsimust. Seejärel märkis Perling, et on aru saanud, et istungil andis ülevaate Jan Trei ja istungile oli kutsutud ka hulk erakonna juhatuse liikmeid.

"Mis seal toimus, kes kutsus valikuliselt inimesi eestseisusesse, kuidas meie piirkonna teemadega hakkab ootamatult tegelema eestseisus ning kuidas jõuti selleni, et üks oma piirkonna juhatuse liige lasti erakonnast välja arvata, tasub küsida seal osalejate käest," lausus Perling.

Jan Trei kirjutas samuti erakonna liikmetele. "Mitte keegi, ka mina isiklikult ei ole kellelegi hääletamist ette heitnud, vaid umbusuõhkkonna ja usalduskriisi tekitamist," kommenteeris ta Maasiku juhtumit.