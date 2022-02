Venemaal algas uus Navalnõi kohtuprotsess

Navalnõi on trellide taga olnud juba terve aasta. Eelmisel aastal elas ta üle mürgirünnaku, milles ta süüdistab Kremlit. Praegu kannab Navalnõi kolme ja poole aasta pikkust karistust. Uus kohtuprotsess võib tema vanglakaristust pikendada vähemalt kümne aasta võrra.

Uute süüdistuste kohaselt varastas Navalnõi 4,7 miljonit dollarit oma poliitilistele organisatsioonidele antud annetustest, vahendas BBC.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International kirjeldas Navalnõi kohtuistungit kui võltsitud protsessi, millest võtavad osa vangivalvurid, mitte meedia.

"On ilmselge, et Vene võimud kavatsevad tagada, et Navalnõi niipea vanglast välja ei pääseks," teatas esmaspäeval Amnesty International.