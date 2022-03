Vene kohus mõistis Navalnõile juurde üheksa aastat vangistust

Venemaa kohus otsustas teisipäeval, et juba vangis viibiv opositsiooniliider Aleksei Navalnõi on süüdi veel uutes kuritegudes, milles teda süüdistati. Kohus määras Navalnõile juurde veel üheksa aastat vangistust maksimaalse julgeolekuga karistuskoloonias.

Kohus leidis teisipäeval, et Navalnõi on süüdi laiaulatuslikes pettustes ning lugupidamatuses kohtu vastu. Ta tunnistati süüdi kõigis neljas punktis mis talle esitati. Navalnõid ootab nüüd kokku kuni 13 aasta pikkune vangistus.

Navalnõi ja tema toetajad on öelnud, et süüdistused on poliitiliselt motiveeritud.

Navalnõi on juba vanglas, kus ta kannab kahe ja poole aastast karistust, mis määrati talle selle eest, et ta rikkus tingimisi vabastamise reegleid. Selle põhjuseks oli ravile minek välismaale, kui teda olid mürgitanud Vene julgeolekuteenistuse agendid.

Navalnõi ja teised Vene opositsioonitegelased näevad tema karistuses võimude soovi hoida ta avalikust poliitikast eemal.

Vene võimud on kuulutanud Navalnõi ja tema toetajate poliitilise liikumise ekstremistlikuks ning selle tegevuse keelustanud.