Tallink soovib MyStari tuua liinile juunis

Tallinki sõidugraafikust võib juba praegu leida MyStari plaanitud väljumised juunikuust. "Me ootame veel laevatehaselt täpset üleandmise kuupäeva, laevatehas ei ole seda meile lõplikult öelnud. Me eeldame, et see toimub mai lõpp-juuni algus, aga täpne kuupäev veel selgub ja siis selgub, mis kuupäeval ta täpselt liinile läheb," ütles ettevõtte juht Paavo Nõgene.

Kuigi laev oleks algselt pidanud jõudma liinile juba aasta alguses, tõi koroonaviirus kaasa ka ajutise sulgemise Rauma laevatehases ning ehitus kestab algselt oodatust mõned kuud kauem. Siiski kulgevad praegused tööd plaanipäraselt. "Sellel nädalal on planeeritud esimeste tehniliste seadete käivitamine, mis puudutab laeva soojatootmise süsteeme," kirjeldas Nõgene.

"Selge on see, et ta maikuus, nagu algselt lootsime, liinile ei jõua. Pigem on see juuni algus," sõnas Tallinki juht.

Kui 2008. aastal liinile tulnud Superstari müüs Tallink 2015. aastal maha, siis praegu Tallinna-Helsingi liinil sõitvat Stari laevafirma esialgu müüa ei plaani.

"Stari osas käivad erinevad läbirääkimised, sest selliseid laevu, kes suudaks ka kaupa vedada, on hetkel maailmas puudu. Star suudab kaupa vedada päris palju, tal on kahekilomeetrine autotekk. Milline saab täpselt olema Stari tulevik, selgub lähikuudel," rääkis Nõgene.

Erinevad ettevõtted on näidaunud üles huvi Stari rendile võtmiseks, kuid ühtegi konkreetset otsust Tallink teinud ei ole.

"Me müümist ei ole hetkel arutanud, me ikkagi olema arutanud plaani, kas me prahime ta välja või jätkame temaga ise sõitmist. Need versioonid kõik on arutlusel ja eks see selgub, kui MyStar liinile tuleb," ütles ta.

Tallink plaanib tänavu taastada ka Riia-Stockholmi liini, mis on koroonapiirangute tõttu kaks aastat suletud olnud.

"Tallink avab uuesti Riia-Stockholmi liini 6. aprillil, alates sellest saab Tallinkiga Riiast Stockholmi üle päeva. Näeme seal aktiivset huvi broneeringute näol, usume ja loodame, et see viiruse kriis saab läbi ja inimestel on taas võimalus reisida," ütles Nõgene.

Kütusena LNG-gaasi kasutav MyStar on 212 meetrit pikk ning 31 meetrit lai ja mahutab maksimaalselt 2800 reisijat ning kuni 750 sõidukit.