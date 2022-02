Elektri börsihind langeb laupäeval 22 protsenti 63,44 euroni

Reedel oli päeva keskmine megavatt-tunni hind Eestis 81,45 eurot.

Kõige kõrgem on elektri hind laupäeva õhtul kella 19 ja 20 vahel, kui see ulatub 114,69 euroni megavatt-tunni kohta. Kell 20 kuni 21 on elektri hind 109,60 eurot.

Ülejäänud ööpäeva jooksul jääb elektri hind alla 100 euro.

Madalaim on hind seejuures varahommikul kella nelja ja viie vahel, kui see on 14,38 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul kella kolmest kuueni kõigub elektri hind 14 ja 20 euro vahel. Kella kuuest üheksani jääb elektri hind 20 ja 25 euro vahele.

Soomes, Lätis ja Leedus on keskmine elektri hind laupäeval Eestiga samal tasemel ehk 63,44 eurot megavatt-tunni kohta.