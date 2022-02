Jaanuari elektri- ja gaasiarved olid detsembrist väiksemad

Kui teised kulud viisid alla toetusmeetmed, siis kaugkütte kulud vähenesid vaid soojema ilma tõttu.

Eesti suurima elektrimüüja Eesti Energia poolt jaanuari kuu eest väljastatud kodutarbijate arved jäid umbes kolmandiku võrra detsembrikuu omadest väiksemaks.

"Kui detsembri eest keskmine arve oli kliendile 87 eurot, siis jaanuarikuust on see 62 eurot. Siin on suur mõju olnud valitsuse meetmetel, mis seda arvet on vähendanud. Kui me siin võrdleme ka aastataguse ehk 2021. aasta jaanuari arvega, siis on ta olnud 15 protsenti kallim, aga siiski oluliselt madalam kui detsembri arve," ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Hinna odavnemisele aitas kaasa ka 30 protsenti langenud elektri börsihind, ütles Roos. Maagaasi osas börsihind jaanuaris aga hoopis tõusis.

"Alates jaanuarikuust kõikide kodutarbijate gaasiarvetel on siis hinnalagi, mis on 65 eurot megavati kohta ja üle selle aitab arvet maksta riik. Selle võrra on kindlasti kodutarbijate arved väiksemad ja neil on kergem. Keerulisem on ettevõtetel ja neil, kel ei ole gaasihinnad fikseeritud, vaid kes ostavad gaasi börsihinnaga," sõnas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

"Hollandi börsi alushind oli 113 eurot megavati kohta võrreldes detsembriga, kui ta oli 82 eurot. Ehk tegelikult ettevõtete jaoks on jaanuaris hind 38 protsenti kallim, nii et see on kindlasti keeruline," rääkis Kotov.

Suurima kodusoojuse tootja Utilitase keskkütte hind jäi jaanuaris samale tasemele kui detsembris.

"Jaanuari ilm oli nii tavapärasest jaanuarist, kui ka eelmise aasta detsembriga võrreldes soojem, mille tõttu vajasid kliendid kodude soojas hoidmiseks vähem soojust. Utilitase kliendid tarbisid jaanuaris võrreldes detsembriga 10 protsenti vähem soojust," teatas Utilitas.

Jätkuvalt kõrge gaasi ja CO2 hinna tõttu tõusevad Utilitase Tallinna ja ka mitme teise kaugkütte piirkonna soojuse hinnad veebruaris veelgi.

Teisel suuremal soojuse tootjal Advenil tõusis toasooja hind juba jaanuaris kuni viis protsenti. Soojatootjate teatel peaksid neid hindu leevendama valitsuse poolt pakutavad meetmed.