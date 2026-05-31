Esmaspäeva õhtul kerkib elektrihind pea 400 euroni

Esmaspäeva öötundidel püsib elektrihind enamasti ligi 100 eurot megavatt-tunni kohta. Hommikul hind mõnevõrra kerkib ja kell kaheksa maksab elekter ligi 150 eurot ühiku kohta.

Päeval püsib hind taas 100 euro lähistel, kuid hakkab pärast tööpäeva lõppu kasvama. Kella kümneks õhtul maksab megavatt-tund juba 385 eurot ning hakkab seejärel järk-järgult langema.

Võrreldes Läti ja Leeduga on Eestis elektrihind mõnevõrra odavam – teistes Baltimaades maksab esmaspäeval elektri megavatt-tund keskmiselt ligi 145 eurot. Hinnatipp on aga kõikides Baltimaades sama.

Soomes on keskmine hind Baltimaadega võrreldes odavam – 119 eurot. Tipuhind ulatub Soomes 254 euroni megavatt-tunnist.