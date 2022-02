Biden kutsub kokku riikliku julgeolekunõukogu

"President Biden jälgib jätkuvalt Ukrainas arenevat olukorda ja tema julgeolekumeeskond teavitab teda regulaarselt sündmustest kohapeal. Nad kinnitasid veel kord, et Venemaa võib iga hetk alustada rünnakut Ukraina vastu," ütles Psaki väljaande The Hill teatel.

Psaki lisas ka, et president on kätte saanud ülevaate asepresident Kamala Harrise kohtumistest Müncheni julgeolekukonverentsil.

Samal ajal teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga peetud vestlusest.

"Teavitasin rindel toimuvast pingete süvenemisest, meie kaotustest, Ukraina poliitikute ja rahvusvaheliste ajakirjanike tulistamistest. Arutasin kohese de-eskalatsiooni ja poliitilis-diplomaatilise lahenduse vajadust ja võimalikke viise," kirjutas Zelenski sotsiaalmeediakanalis Twitter.

Had an urgent conversation with President @EmmanuelMacron. Informed about the aggravation on the frontline, our losses, the shelling of politicians & international journalists. Discussed the need and possible ways of immediate de-escalation & political-diplomatic settlement.