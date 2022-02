Autokoolid on sõidueksami aja lühendamise vastu

Transpordiameti kava lühendada riikliku sõidueksami pikkust, et lühendada eksamijärjekordi, on arusaamatu ning ei aita kaasa liikluskeskkonna parendamisele, leidsid autokoolide ja liikluskoolitajate liidu juhid.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poole pöördunud kaks liitu märkisid, et sõidueksami lühendamine annaks positiivse efekti asemel tagasilöögi.

"Jah, juhilubade direktiiv võimaldab sõidueksami sõiduosa kärpida kuni 25 minutile, aga kas hetkel vabariigis olevat liikluskeskkonda arvestades on see mõistlik tegevus? Julgeme jääda eriarvamusele ja hetkel ainult järjekordade lühendamise ettekäändel riskida võimaliku süsteemi kollapsiga on rohkem kui asjatundmatu," märgiti pöördumises.

Eksamijärjekordade lühendamise võti on autokoolide õppe kvaliteedi ja ühtsete hindamiskriteeriumite koolituste, mitte minutite kaupa eksamite kärpimise käes, lisasid liitude juhid.

"Viie minuti kaupa eksamiaegade lühendamine ei anna efekti, vaid tekitab olukorra, kus lühikese aja jooksul pannakse eksamineerijale peale suur pinge ja ta peab tegema otsuse, mis lubab juhikandidaadi liiklusesse. Oluliselt väheneb maanteesõidu osakaal ja kui seda vähendatakse kümnele minutile, siis selle aja jooksul on olenemata vastuväidetest väga keeruline anda hinnangut ja kogu eksam on üks suur kiirustamine, mõlemale osapoolele stressirohke. Samuti on oht, et hindamine muutub veapõhiseks ja üks eksimus lõpetab eksami," kirjeldasid liidud muudatuste varjupooli.

Samas toetavad liidud eesmärki, et autokooli lõpetanud saaks vähemalt ühe kuu jooksul sõidueksamile ning et selleks on plaanis suurendada eksamineerijate arvu. "Aga siin ei tasu ära unustada fakti, et ainuüksi eksamivõimekuse suurendamine ei anna tulemust, kui autokoolist eksamile tulnud juhikandidaat on puudulikult ette valmistatud," leidsid liidud.

Sõiduaegade broneerimist kuritarvitati

Liidud kritiseerivad transpordiameti plaani lõpetada koolidele sõidueksamite aegade broneerimise võimalus. Pöördumises märgitakse, et koolid saavad praegu oma tööd efektiivselt planeerida, arvestada õpilase individuaalset arengut ja broneerida vajadusel autokooli sõiduki eksamil kasutamiseks.

"Selline võimalus suurendas koheselt paljude koolide efektiivsust oma tööd planeerida, õpilased said planeeritud ajal sõidueksamile, sõiduõpetajad said võimaluse eksamitel kaasa sõita ja ülevaate sellest, mis eksamil toimub. Eeltoodu andis võimaluse oma õppeprotsessi parandada ja paljude koolide sõidueksami läbivus tõusis oluliselt," märkisid liidud.

Samas on teada, et osa autokoole kuritarvitas eksamiaegade broneerimise võimalust.

"Transpordiameti põhjendus, et osa autokoole tegelevad broneeritud sõidueksamite aegade müümisega, on osutunud tõeks, aga siin on ametil ja maksu- ja tolliametil kui riikliku järelevalve tegijal seaduslikud hoovad sellise tegevuse lõpetamiseks või sanktsioneerimiseks, aga inkrimineerida kõiki koole selle tegevuse pärast ei ole proportsioonis võimaliku tekkinud kahjuga," märgiti pöördumises.

Liitude sõnul ei saa tõsiselt võtta ka põhjendust, et transpordiameti eksamisõidukid on alakasutuses. "See näitab pigem seda, et sõidukite hankimisel ei ole arvestatud muutuvaid trende ja neid on ebamõistlikult palju soetatud. Tänases olukorras, kus riigieelarvelisi vahendeid tuleb optimaalsemalt kasutada, on selline tegevus pigem küsitav," nentisid liidud.

Liitudele ei meeldi ka plaanid muuta nõudeid autokoolidele. Näiteks ei ole liitude hinnangul otstarbekas nõuda õppeväljakutel asfaltbetoonkatet, sest see ei anna võrreldes mustkatte nõudega mingit eelist. Samuti pole mõtet kehtestada B-kategooria sõidukitele seitsmeaastast vanusepiirangut, sest autokoolide sõidukite sõidukite keskmine vanus on sellest juba praegu väiksem, ligikaudu viis aastat.