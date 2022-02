Michel kutsub Euroopa Ülemkogu neljapäevaks erakorraliselt kokku

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel kutsub neljapäeva õhtuks erakorraliselt kokku liidu liikmesriikide juhid, et arutada pingelist olukorda.

Michel ütles oma kutses riigijuhtidele, et 21. sajandil ei ole kohta jõu kasutamisele ja sunniviisilisele piiride muutmisele.

Michel tänas liikmesriike viimastel päevadel üles näidatud ühtsuse eest, eriti seoses uue sanktsioonidepaketiga.

"Venemaa agressiivne tegevus rikub rahvusvahelist õigust ning Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust. Samuti õõnestab see Euroopa julgeolekukorda," märkis ülemkogu eesistuja.

"On tähtis, et me oleme jätkuvalt ühtsed ja kindlameelsed ning määrame ühiselt meie kollektiivse lähenemise ja sammud. Seetõttu tahan ma kutsuda teid erakorralisele Euroopa Ülemkogule 24. veebruaril, mis toimub silmast-silma Brüsselis ja algab kell 20," lisas Michel.

Tema sõnul tulevad arutlusele viimased arengud, reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kaitsmine, kuidas võtta Venemaa tema tegevuste eest vastutusele ning kuidas toetada Ukrainat.