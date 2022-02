TTJA keelab Vene kanalite edastamise 24 tunni jooksul

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on alustanud menetlust, et keelata teatud Vene telekanalite taasedastamine Eesti territooriumil.

Ameti peadirektor Kaur Kajak ütles, et TTJA jälgib kõiki Vene kanaleid, kuid praegu on täpsema vaatluse all kaheksa, nende seas RTR-Planeta, RTVI, Rossija 24, REN TV, NTV Mir ja PBK. Kui amet otsutab nende kanalite taasedastamise Eesti territooriumil keelata, peavad Eesti telekomiettevõtted seda ka kohe tegema.

Seni on Telia ja Elisa teatanud otsusest lõpetada PBK, REN TV ja NTV Miri edastamine, kuid seda alles aprillist.

"Vene propagandakanalid on ju pidevalt õhutanud vaenu ja teinud propagandat, ka sõjapropagandat," märkis Kajak.

Erinevus varasemate olukordadega on aga selles, et propagandal on selge tulem. "Ehk on olnud üleskutse otsesele sõjategevusele ja sellele on ka saabunud reaalne tagajärg, mis annab meediateenuste seaduses selle koosseisu kindlasti kokku."

Kajak kinnitas, et TTJA annab endast parima, et 24 tunni jooksul vastav otsus teha. "Igal asjal peab olema juriidiline alus," rõhutas ta.

Opositsioonipoliitikud toetavad kanalite keelustamist

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder meenutas, et Isamaa on juba esitanud eelnõu Vene propagandakanalite keelamiseks Eestis, kuid valitsus ei ole selleks midagi teinud.

"Me näeme, et eraettevõtted ise on initsiatiivi näidanud, aga valitsus sellist otsust kahjuks langetanud ei ole. Informatsiooni üle kontrolli saavutamine sellises olukorras on ülimalt oluline, see on küll üks asi, kus valitsus on sündmuste sabas lohisenud kahjuks. Nüüd tuleb see mitte päevade, vaid tundidega teha."

EKRE juht Martin Helme märkis, et juba 15 aastat on räägitud, et see ei ole enam küsimus sõnavabadusest või ajakirjandusvabadusest.

"Need on järjest rohkem ikkagi riiklikult korraldatud desinformatsioonikanalid, mis külvavad Eesti sees tüli ja segadust."

Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemetsa hinnangul pidurdab valitsuse otsustamist selles küsimuses Keskerakond.

"Reformierakond ei suuda ennast valitsuses lihtsalt kehtestada. Nagu me nägime eile ka Venemaa tegevust hukkamõistva avalduse hääletusel riigikogus, siis kahjuks kõik ühe valitsuserakonna saadikud selle poolt ei hääletanud."

Sotside hinnangul ei piisa üksnes Vene kanalite sulgemisest, vaid vaja on oma infovälja venekeelse elanikkonnani parandada.

"Meil on olemas ETV+, mida oleks vaja oluliselt laiendada. Me peame looma võimalused asendada neid kinnipandud telekanaleid oma selge ja adekvaatse infoga."

Elisa sulges reklaami edastamise

Elisa teavitas teisipäeval oma partnereid reklaami edastamise sulgemisest Vene telekanalites RTR, PBK, Ren TV, NTV Mir ja Dom Kino. Kolmandate osapoolte reklaamid eemaldatakse esimesel võimalusel, teatas Elisa.

"Tulenevalt Elisa teisipäevasest otsusest lõpetada leping ühe suurema Vene kanalite edasimüüjaga, võtsime vastu ka otsuse loobuda reklaamteenustest suurimates venekeelsetes kanalites," ütles Elisa meediasuhete juht Taavi Teder.

Rahapesu Andmebüroo edastas märgukirjad seoses sanktsioonidega

Rahapesu Andmebüroo edastas kaks märgukirja seoses kolmapäeval Euroopa Nõukogus kokku lepitud rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamisega.

Märgukirjad seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega edastati krediidiasutustele, finantseerimisasutustele, virtuaalvääringu teenusepakkujatele ja keskregistri pidajale. Samuti raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele ning abioperaatoritele.

Rahapesu Andmebüroo teatel on rahvusvahelised finantssanktsioonid kohustuslikud kõikidele Eesti füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Amet rõhutab teates, et kõik peaksid olema valmis sanktsioonikontrollidega seotud töömahu võimalikuks suurenemiseks.

Postimees lõpetas Vene telekanalitesse reklaami vahendamise

Postimees Grupp teatas, et lõpetab lepingu, mille järgi müüs Eesti televaatajatele edastatud Vene telekanalites reklaami.

Postimees Grupi müügidirektori ja juhatuse liikme Taavi Lätti sõnul ei pea Postimees Grupp võimalikuks teha koostööd telekanalitega, mis esindavad Ukrainat rünnanud Vene Föderatsiooni huve.

Otsus puudutab kõiki Vene kanaleid, kus Postimees Grupp reklaami müüs. Need on PBK, NTV Mir Estonia, REN-TV Estonia ja DOM Kino.

Varemalt olid telekommunikatsioonifirmad Telia Eesti ja Elisa otsustanud lõpetada koostöö Nord Print OÜ-ga, millele kuuluvad Eestis PBK Eesti, REN TV Estonia, NTV Mir Estonia ja mitmete teiste telekanalite edastamise õigused.