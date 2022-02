OSCE viib oma töötajad Ukrainast ära

Evakuatsioonist teatas OSCE peasekretär Helga Maria Schmid, öeldes, et see toimub lahingute ning halvenenud julgeolekuolukorra tõttu Ukrainas.

OSCE pressiesindaja kinnitas CNN-ile, et evakueeritakse ka erivaatlusmissiooni (SMM) liikmed.

"OSCE töötajate pühendumus ja vaprus on kiiduväärne. OSCE lõi 2014. aastal kiiresti erivaatlusmissiooni ning selle missiooni pühendunud mehed ja naised on olnud meie erapooletud silmad ja kõrvad kogu riigis," ütles Schmid teates.

Tema sõnul ei tulnud evakueerimise otsus kergelt. Ta lisas, et töötajate ümberpaigutamine on ajutine. "Meil on riigis pärand, mille üle uhke olla. Me ootame oma missioonide jätkamist, kui asjaolud seda võimaldavad," ütles Schmid.

Ta lisas, et OSCE töötajate ohutus on hädavajalik.