ERR Brüsselis: EL-i liidrid nõuavad sanktsioone ka Putinile ja Lavrovile

Ajal, mil Kiievis tormasid inimesed raketirünnakute eest pommivarjenditesse, otsustasid Euroopa liidrid Venemaa sanktsioonide üle. Ent kohtumise ajal võeti ühendust ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Peaminister Kaja Kallase sõnul oli see tõeliselt dramaatiline kõne.

"Ta oli kuskil pommivarjendis ja ütles, et ta ei kavatse Kiievist lahkuda ja et "Ukraina on jäetud üksi, aga me võitleme ja meil on abi vaja ja võib-olla ma räägin teiega viimast korda"," kirjeldas Kallas kõne sisu.

Ukraina aitamiseks mõeldud suur saktsioonide pakett lepiti kokku sisuliselt kohe.

Kuigi detailide kallal peavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid veel vaeva nägema, riigijuhid nõudsid, et senistele sanktsioonidele tuleb veel tugevust peale keerata, sealhulgas sanktsioonid Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja välisminister Sergei Lavrovile.

"Ümber laua oli valdav arvamus see, et nad peavad olema seal nimekirjas. Isegi kui jätame dialoogiks ukse lahti, et me ei pane neid reisikeelu alla, siis on võimalik kehtestada siiski sanktsioone, mis puudutavad nende vara. Selles tundus olevat valdav üksmeel. Aga nagu ma ütlesin, detailides läheb see veel tagasi Euroopa Komisjoni," ütles Kallas.

Sanktsioonide struktuuri selgitas lahti Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

"Nüüd peame olema ülesannete kõrgusel. Me paneme Kremli selle eest maksma. Massiivne ja sihitud sanktsioonide pakett, mille Euroopa liidrid täna heaks kiitsid, demonstreerib seda selgelt. Sellel on Venemaa majandusele ja poliitilisele eliidile maksimaalne mõju. See koosneb viiest sambast: finants-, energia-, transpordisektorist ning ekspordikontrollist ja viisapoliitikast," ütles von der Leyen.

Euroopa jaoks on neljapäeval alanud sõda selle sajandi pimedaim hetk. Kaja Kallase sõnul võib see olla ilmselt murranguline.

"Mulle tundub küll, et praegu on kõigil pilk löönud klaariks. Seal laua taga ka nii mõnedki tunnistasid, et on olnud Venemaa suhtes naiivsed, tegelikult ei ole kasutanud seda aega, mis oli eelmistest rünnakutest 2008. aastal, 2014. aastal, selleks, et ehitada vastupanuvõimet või endale tööriistu, kuidas sellistele agressioonidele vastu astuda ja see ongi andnud Putinile võimaluse minna kogu aeg sammukese edasi. Nüüd tõesti tundus, et see on nüüd täiesti muutnud kogu pilti," rääkis Kallas.