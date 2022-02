Venemaal toimusid sõjavastased meeleavaldused

Venemaa opositsiooniaktivist Marina Litvinovitš , kes kutsus üles sõjavastastele protestidele, ütles Reutersile, et politsei pidas ta neljapäeval kinni.

"Mind peeti kinni, kui olin teel kodust välja," ütles Litvinovitš.

Neljapäeval peeti kinni ka mitu sõjavastast protestijat, kes olid kogunenud Moskvas Ukraina saatkonna juurde. Sõjavastased protestid toimusid ka Jekaterinburgis. Protestid toimusid ka Peterburis.

Митинг в центре Москвы. Десятки задержаний.



Moskva prokuratuur hoiatas neljapäeval, et loata kogunemised on ebaseaduslikud ja toovad kaasa negatiivsed tagajärjed, vahendas The Moscow Times.