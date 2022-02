Zelenski: mina olen vaenlase peamine sihtmärk

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles reede öösel tehtud videopöördumises, et tema kukutamine on Venemaa esimene eesmärk.

"Meie andmetel on vaenlane tuvastanud mind sihtmärgiks number üks, minu perekonda sihtmärgiks number kaks. Nad tahavad riigipea hävitamisega Ukrainat poliitiliselt hävitada," ütles Zelenski reedeõhtuses videosõnumis.

Zelenski eitas Kiievist lahkumist, öeldes, et jäi pealinna valitsuspiirkonda "koos kõigi keskvalitsuse tööks vajalike inimestega".

"Minu perekond on samuti Ukrainas, minu lapsed on samuti Ukrainas, minu perekond ei ole reeturid, vaid Ukraina kodanikud, kuid mul pole õigust öelda, kus nad praegu on," ütles president.

Zelenski sõnul kaotas esialgsetel andmetel Venemaa alustatud rünnaku esimesel päeval Ukraina 137 inimest ning 316 sai vigastada. "Esialgsetel andmetel oleme kahjuks kaotanud juba 137 oma kangelast, kodanikku, neist kümme ohvitseri. 316 sai haavata," ütles Zelenski.

President kuulutas välja ka üldmobilisatsiooni.

Zelenski: lääs kardab anda Ukrainale NATO-ga liitumise garantiid

President Zelenski ütles pöördumises ka seda, et Euroopa riikide juhid ei ole valmis Ukraina NATO-ga liitumise kohta konkreetseid samme astuma.

"Ükskõik kui palju kõnelusi ma täna erinevate riikide juhtidega ei pea, olen kuulnud mitut asja. Olen tänulik igale riigile, kes aitab Ukrainat konkreetselt, mitte ainult sõnadega. Aga me oleme oma riigi kaitsmisel üksi. Kes on valmis meiega võitlema? Ausalt, ma ei näe selliseid inimesi. Kes on valmis andma Ukrainale NATO-ga liitumise garantii? Ausalt öeldes, kõik kardavad," ütles Zelenski.

Presidendi sõnul on ta kuulnud, et Venemaa soovib väidetavalt rääkida Ukraina neutraalsest staatusest.

"Ma ütlen kõigile meie riigi partneritele, et käes on oluline hetk, meie riigi saatus on otsustamisel. Ma küsin neilt, kas nad on meiega? Nad vastavad, et on meiega, aga nad ei ole valmis meid võtma allianssi. Küsisin 27 Euroopa liidrilt, kas Ukraina saab NATO-sse, küsisin otse. Kõik kardavad, nad ei vasta. Me ei karda, me ei karda midagi," ütles Zelenski.

President märkis ka, et ta ei tea, millised riigid on valmis andma Ukrainale neutraalse staatuse garantiisid.