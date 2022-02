TTJA keelas viie Vene telekanali edastamise Eesti territooriumil

TTJA tuvastas, et nimetatud telekanalite eetris oli 24. veebruaril Vene Föderatsiooni presidendi kõne, mida saab pidada tervikuna sõjalise rünnaku õigustamiseks, sellele üleskutsumiseks ja rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtete eiramise õigustamiseks, millega rikutakse meediateenuste seaduse nõudeid, teatas amet.

Seega on ameti teatel audiovisuaalmeedia teenuse edastamine loetletud telekanalites rikkunud keeldu kutsuda üles õigusrikkumisele, kahjustanud ühiskonna turvalisust, sealhulgas riigi julgeoleku ja riigikaitse tagamist ning kujutab ühiskonna turvalisusele olulist ohtu.

"Erakordne aeg nõuab otsustavat tegutsemist – leiame, et praegusega on konkreetsete telekanalite poolt Eesti inforuumi valulävi ületatud. Viivitusest tuleneva ühiskonna turvalisusele tekkida võiva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja tegutseda koheselt," ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Ettekirjutus kehtib 12 kuud.

TTJA jälgis seni kõiki Vene kanaleid, kuid viimati olid täpsema vaatluse all kaheksa, nende seas RTR-Planeta, RTVI, Rossija 24, REN TV, NTV Mir ja PBK.

"Vene propagandakanalid on ju pidevalt õhutanud vaenu ja teinud propagandat, ka sõjapropagandat," märkis Kajak.

Erinevus varasemate olukordadega on aga selles, et propagandal on selge tulem, selgitas Kajak. "Ehk on olnud üleskutse otsesele sõjategevusele ja sellele on ka saabunud reaalne tagajärg, mis annab meediateenuste seaduses selle koosseisu kindlasti kokku."

Telia teatas reede esimestel minutitel, et peatab TTJA ettekirjutuse alusel osade venekeelsete kanalite edastamise.

"Olukorrast tulenevalt lõpetab Telia 25. veebruari öösel telekanalite RTR Planeta, NTV Mir, Rossia 24 ja TV Centre International (TVCI) edastamise oma TV-teenuse klientidele. Kuvame selle kohta teleekraanile ka vastava teavitussõnumi," kinnitas Telia.

Elisa teatas reedel kell 8.30, et peatab ettekirjutuse alusel venekeelsete kanalite RTR Planeta, TVCi, Belarus 24 ja NTV Mir näitamise.

"Elisa peatab kanalite edastamise täna hommikul," teatas ettevõte. "Kliendile kuvatakse teleekraanil sõnum kahes keeles: Kanali edastamine Eestis on peatatud riikliku ettekirjutuse alusel."

Varem olid Telia ja Elisa teatanud otsusest lõpetada PBK, REN TV ja NTV Miri edastamine, kuid seda alles aprillist.