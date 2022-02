Soome peaministri hinnangul on Euroopa liiga sõltuv Venemaa energiast

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid on küll igaüks eri viisil, kuid kõik koos väga sõltuvad Venemaalt imporditavast energiast, mis on EL-i väga suur nõrkus, ütles Soome peaminister Sanna Marin.

"On tähtis, et me ei oleks tulevikus mingilgi viisil sõltuvad Venemaa energiatarnetest, sellist pöidlakruvi ei tohi Venemaale lihtsalt jätta," ütles Marin reedel Soome telekanalile MTV3. Marini sõnul on praegune olukord ülimalt problemaatiline.

Marini sõnul ei tohi EL olla kuidagi sõltuv või seotud Venemaa-taolise riigiga, mis tegutseb praegusel viisil agressiivselt, tungides suveräänse riigi territooriumile, tegutsedes seal rahvusvahelise õiguse vastaselt, ohustades sellega kogu rahvusvahelist õigussüsteemi, millel lääneriikide tegutsemine praegu tugineb.