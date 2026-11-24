Eleringi andmetel on andmekeskuste rajamiseks Eestisse esitatud seitse liitumistaotlust kokku 2900 megavati ulatuses, mis ületab oluliselt Eesti praegust tiputarbimist. Poliitikutel on erinevad ettekujutused, kuidas andmekeskuste elektrivajadust katta.

Andmekeskused vajavad töötamiseks elektrit ööpäev läbi. Kui Eesti ei suurenda enne nende valmimist elektritootmist, tuleb puudujääv energia importida välisühenduste kaudu. Samas kavandatakse suuri andmekeskusi ka Soomes, mis võib tulevikus vähendada Eestisse jõudva elektri hulka ja mõjutada selle hinda.

Ühe võimalusena on andmekeskuste arendajad pakkunud välja, et rajavad keskuste kõrvale ise elektritootmisvõimsuse, näiteks päikesepargi. Poliitikute hinnangud sellele lahendusele on aga erinevad.

Eesti 200 fraktsiooni liige Marek Reinaas ütles, et tõenäoliselt ei hakka arendajad andmekeskusi ehitama, kui pole kindlust, et energiavajadus on kaetud. "Arvan, et andmekeskused sünnivad käsikäes energiatootmisega," lisas ta.

Reinaas peab heaks lahenduseks seda, kui andmekeskuste juurde rajatakse päikesepargid koos salvestusvõimsusega. Kõige tõhusamaks peab ta lahendust, kus kasutatakse korraga nii tuule- ja päikeseenergiat kui ka elektri salvestamist.

Reinaas: on kasulikum, kui andmekeskused asuvad Eestis

Reinaasa sõnul ei tasu andmekeskuste võimaliku elektri- ja veetarbimise pärast ülemäära muretseda. Tema hinnangul on andmetöötluse kasv paratamatu ning Eestil on kasulikum, kui vajalik taristu asub siin.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats leiab samuti, et andmekeskused on Eestile vajalikud, kuid nende rajamisega peavad kaasnema selged tingimused. Tema sõnul peab riik tagama olemasolevate elektritootmisvõimsuste säilimise ning arvestama, et praegusest taastuvenergia tootmisest ei pruugi suurte tarbijate vajaduste katmiseks piisata.

Laats tõi esile põlevkivisektori, mis annab tema sõnul tiputarbimise ajal ligikaudu 1000 megavatti võimsust. Ülejäänud elekter tuleb tema sõnul peamiselt Soome ja Läti ühenduste kaudu ning taastuvenergiajaamadest.

Laats peab vajalikuks, et andmekeskuste arendajad kataksid vähemalt osa oma energiavajadusest ise. Ta tõi näiteks Sunly kavandatava lahenduse, kus päikesepark ja akusalvestusvõimsus ühendatakse andmekeskuse arendamisega.

Samas leiab Laats, et riik peab üle vaatama ka energiamajanduse arengukava ning arvestama selles suurte elektritarbijate lisandumisega. Tema sõnul tuleb arendada ka elektrivõrku, mis praegu ei pruugi nii suuri võimsusi vastu võtta.

Sibul: andmekeskused viivad energiahinna lakke

Isamaa eestseisuse liige Priit Sibul rääkis, et andmekeskused viivad kindlasti elektrihinna lakke. Samas on tema sõnul Eestis vaja elektri suurtarbijaid, kes aitaksid elektrivõrgu ülalpidamise kulusid katta. "Peame vaatama elektriarvetel kogusummat kokku, mitte eraldi elektri tootmise ja võrguteenuste hinda," nentis Sibul. Ta lisas, et täiendavate suurtarbijate lisandumine aitaks võrguteenuse hinda alandada ning andmekeskused on üks võimalus nende lisandumiseks.

Sibul sedastas, et päikesepargid ei aita, sest need ei tooda aasta läbi vajalikku tarbitavat elektrit. Ta rääkis, et ei saa lootma jääda ka Soomest energia importimisele, sest ka sinna on kavas rajada andmekeskusi. "Siis on küsimus, kust ja millise hinnaga elekter meile saabub," nentis Sibul.

Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler rääkis, et andmekeskuste rajajad jälgivad, milliseks kujuneb Eestis elektrihind. "Plaanid võivad olla kõigil suured, aga andmekeskused rajatakse reaalselt siis, kui nende arvutustes kõik ennustatava elektrihinna juures ära tasub," sõnas ta.

Kiisler ütles, et Eesti valitsus peab kaasa aitama uute elektritootmise võimaluste tekkimisele. Samuti tuleks tema sõnul luua uusi ühendusi teiste riikide, nagu Soome ja Läti suunal.

Kiisler: riik peab vaatama tuumaenergia poole

Päikeseparkide kohta ütles Kiisler, et nende elektritoodang kõigub ajas palju, kuid mingil määral parandaks olukorda see, kui andmekeskuste juurde rajataks tuulepargid. Oluline on tema sõnul ka salvestusvõimsus. "Pikas perspektiivis peab riik tervikuna vaatama tuumaenergia poole, midagi ei ole teha," nentis Kiisler.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees Jevgeni Ossinovski rääkis, et Eesti peaks pingutama selle nimel, et täiendavad andmekeskused tuleksid just siia. Vastasel juhul kerkivad need tema sõnul Lätti ja Leetu, mis tähendaks mõju Eesti elektrihinnale, millest jääb aga kasu saamata.

"Kui palju neid täpselt Eesti energiasüsteemi mahub, eeldab natuke põhjalikumat läbimõtlemist ja analüüsi," nentis Ossinovski. Ta lisas, et andmekeskusi ei tohiks käsitleda kui ükskõik millist teist elektritarbijat. "Meie seadusandlusesse peaks looma kriitilise tarbija definitsiooni," ütles Ossinovski.

Ta jätkas, et definitsiooni osa peaks olema ka see, et kui elektrivõrku soovib tulla 100- või 200-megavatine liituja, käsitletaks küsimust, kust tuleb nende elekter. Ossinovski sõnas, et sotsiaaldemokraatide nägemuses saab täiendav tarbimine tulla ainult koos täiendava tootmisvõimsusega. "Hetkeseisuga ei ole need kaks protsessi absoluutselt kokku viidud ja sellest on ka ärevus, kas tõesti tuleb meile 3000 megavatti andmekeskusi juurde," nentis ta.

Ossinovski rääkis, et osasid andmekeskusi püütakse menetleda projekteerimistingimuste alusel ehk detailplaneeringuta. Ta jätkas, et teistes kohtades menetletakse detailplaneeringuga, aga kuna tegemist on üsna väikese mõjuga objektiga, saab ehitusõiguse suhteliselt lihtsasti. "Mida erinevad arendajad praegu teevad – nad broneerivad erinevaid asukohti ja liitumisvõimsusi," nentis Ossinovski.

Ossinovski: on vaja nägemust, kuhu ja mis mahus andmekeskusi tekib

Ta rääkis, et lähima poole aasta jooksul peaks tekkima süsteemne nägemus, kuhu ja mis mahus andmekeskusi lähima viie kuni kümne aasta jooksul kavas on rajada. "Lähtudes sellest töötatakse koostöös välja mehhanismid, kuidas uute andmekeskuste tarbimise vastu tekiks ka täiendav taastuvenergia tootmine," selgitas ta.

Ossinovski sõnas, et siin võiks olla võimalus sünergiaks. Ta sedastas, et osa taastuvenergia võimsusi tuleks rajada elektri ostu-müügilepingute alusel. See tähendaks, et uus elektritarbija ehk andmekeskus oleks seotud uute taastuvenergia tootmisvõimsuste arendamisega.

EKRE fraktsiooni liige Rain Epler sõnas, et Eesti energiapoliitikas on vales suunas liigutud. "Riigi toel on antud erinevaid eeliseid juhuenergia tootmisele, pean silmas tuulest ja päikesest elektri tootmist," sedastas ta. Epler jätkas, et nüüd on tulemas tarbijad, kes tarbivad elektrit sisuliselt kogu aeg ööpäevaringselt. "Sellist tarbimist ei ole võimalik kindlasti katta tuule- ja päikeseenergiaga," nentis ta.

Epler rääkis, et esmalt tuleks tagada ülejäägiga baaselektritootmisvõimsus ja juhitav elektritootmisvõimsus. Ta lisas, et seejärel saab hakata mõtlema sellele, et võrku uusi suuri tarbijaid juurde tuua. "Vastasel korral peab elektrisüsteemis hakkama tegema valikuid, kes saab elektrit ja kes ei saa," ütles ta. Epler selgitas, et see tähendab mõne tööstuse või andmekeskuse seiskamist.

Epler: andmekeskust ei saa teha kohta, kus pole piisavalt elektrit

Epler nentis, et andmekeskused on maailmas oluline tööstusharu, aga neid ei saa teha kohta, kus pole piisavalt elektrit. Tema hinnangul võiks olla üks lahendus see, kui andmekeskuse ehitaja investeeriks lisaks kas Eesti põlevkivielektri tootmise võimekusse või tuumajaama ehitusse. Soome peale Epler lootma ei jääks ning ütles, et kui ka seal suured andmekeskused valmivad, pole ilmselt kuigi palju elektrit enam Eestisse tulemas.

Päikeseparkide peale ei jääks Epler samuti lootma. "Päikesepargid ei anna kuigi tihti ega palju meil elektrit," sõnas ta. Epler selgitas, et öö saabudes või halbadel ilmatingimustel peab elekter andmekeskusesse mujalt jõudma. Ta lisas, et selle peaksid tagama baaskoormus ja juhitavad võimsused.

Praegu ei ole andmekeskustel kohustust rajada täiendavaid tootmisvõimsusi, Soomes sellist plaani juba kaalutakse. Energeetikaminister Erkki Keldo (Reformierakond) sooviks arendajatega arutada andmekeskuste kasu Eesti ühiskonnale. Tema sõnul võiks see olla kas täiendav maksustamine või uute energiatootmiste Eestisse toomine.