Loo päises olevast videost saab vaadata, kuidas politsei võttis 2024. aasta talvel kinni peetud Mikk Merisalu taskust välja assortii väikestesse kogustesse pakendatud kokaiini, 3-MMC-d ja amfetamiini. Äri panid püsti varem kriminaalkorras karistatud 31-aastane Mikk koos kümme aastat noorema vennaga.

"Mikk Merisalu hankis need ained sotsiaalmeedia suhtlusrakenduste vahendusel. Ta sai need kätte peidikutest. Siis ta võttis need ained sealt peidikutest, pakendas vähemalt osad neist ümber väiksematesse kogustesse," rääkis prokurör Liset Rohi.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse grupijuht Mari Kougija lisas, et läbi sotsiaalmeedia laekunud juhiste järgi said nad ainet, mis jaotati ära müügikogusteks ja pakendati siis kas ühe, kahe, viie või ka 20 või 50 grammi kaupa.

"Pani need uutesse peidikutesse ja saatis oma varustajale suhtlusrakendusesse peidikute koordinaadid ja fotod," lisas Rohi.

Kuigi Merisalud toimetasid aineid vahel ka käest-kätte, käis enamik ärist peidikutes üle linna. Näiteks pisteti üks pakk 500 õpilasega Kalamaja põhikooli taha põõsasse ja teine aia nurka.

"Levinud oli see, et nad valisid välja mingisugused, kas eemalt veidi kergemini äratuntavad puutüved, elektrikapid, mingisugused postid, sest nende järgi on siis ju lihtsam piltide ja koordinaatidega kliendile juhiseid anda, kuidas see aine üles leida. Me näeme menetluses, et need peidikud tihtilugu asuvad kohtades, kus ka asjasse mitte puutuvad inimesed jalutavad, liiguvad ringi ehk siis on oht, et loomad, lapsed võivad neid pakke leida," rääkis Rohi.

Kougija täiendas, et asukohti valitakse ka vastavalt klientide nõudlusele, kus elab rohkem rahvast ja kuhu paremini ligi pääseb. "Koolihoone taha, laste mänguväljakute lähedusse, spordihoonete juurde, avalikesse koeraparkidesse, lasteparkidesse, et kuhu iganes inimestel oleks kiire ligipääs minna," tõi politseinik näiteid.

Mari Kougija tõdes, et käest kätte narkootiliste ainete üleandmine on praeguseks põhimõtteliselt kadunud. "Ikkagi kogu müük toimub sotsiaalmeedias erinevates krüpteeritud gruppides. Samamoodi narkoainete eest tasumine käib siis läbi krüpteeritud kanalite, läbi krüptovaluuta."

Hiljuti pälvis ajakirjanduses tähelepanu, kui üle linna märgati postidele kleebitud QR-koode, mis paiknesid näiteks koolide lähistel. Need koodid ei ole muud kui otsetee narkootikumide veebipoodi.

"Need on erinevad narkokaubamajad, mis pakuvad enda teenust, kutsuvad sinna nii ostlema kui ka pakuvad tööd kulleritele. Me politseis oleme teinud enda ennetuskampaania sellega, et me oleme need erinevad kaubamajad ja tutvumiskleepsud kaaperdanud, loonud sinna peale enda ennetussõnumi ja need kleepsud üle kleepinud," rääkis Kougija.

Mikk ja Madis Merisalu mõisteti kokkuleppemenetluses süüdi, varem karistatud Mikk peab vangis istuma kuus aastat ja Madis sai tingimisi kolm aastat.

"Kui inimesed näevad midagi kahtlast toimumas, teavad, et nende kodu juurde on tekkinud peidukad, kus regulaarselt käiakse, siis see info tasuks kindlasti 112 edasi anda," manitses Kougija.

Saates näeb ka videolugu sellest, mida arvavad narkootikumide levikust tuntud inimesed.