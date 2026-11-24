Tartu linnavalitsus esitas volikogule linna järgmise aasta eelarve eelnõu. Planeeritud eelarve kogumaht on tuleval aastal 365,5 miljonit eurot, võrreldes tänavusega kasvab eelarve nelja protsendi võrra. Võrreldes tänavusega suureneb ka linna laenukoormus, kuid jääb lubatud raamidesse.

Tartu linna 365,5 miljoni suuruse eelarve juures moodustavad põhitegevuse tulud 276, 3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud on 257 miljonit eurot.

Linna suurimaks tuluallikaks on jätkuvalt üksikisiku tulumaks. Prognoosi järgi laekub tulumaksu käesoleva aastaga võrreldes eelarvesse kolme protsendi võrra rohkem. Tuluallikana kavandab linnavalitsus järgmisel aastal tõsta ka maamaksu, mis peaks praeguse viie miljoni euro asemel linnakassasse lisama 7,5 miljonit eurot, ütles Tartu abilinnapea Martin Bek.

"Me jätkame samas plaanis, et (maamaks) on üks protsent elamumaale ja kaks protsenti ärimaa ja teised. Aasta võrdluses saab (maamaks) kasvada kuni 50 protsenti," lausus Bek.

Investeeringuteks on kavandatud 71,4 miljonit eurot. Näiteks rekonstrueerib linn 4,9 miljoni euro eest Miina Härma gümnaasiumi. Ujula tänava pikenduse väljaehitamiseks ja Väike kaare kergliiklustee rekonstrueerimiseks on kummagi puhul kavandatud üks miljon eurot.

Varjumiskohtade korrastamiseks läheb 900 000 ja kultuurikeskuse Siuru ehituseks 19 miljonit, millest aga omakorda 14 miljonit moodustab kultuurkapitali toetus, ütles Bek.

"Fookuses on jätkuvalt koolid, lasteaiad ja hariduse kättesaadavus nii sisu kui ka taristu mõttes. Elukeskkond, teed tänavad, avalik ruum. Paneme rohkem fookust kindlasti ka kriisikindlusele," lausus ta.

Investeeringute kogusummast moodustab laenuraha 17,4 miljonit eurot. Seda on kaks korda rohkem kui tänavuses eelarves. Samas jääb laenukoormus ajutiselt lubatud piiridesse, kasvades 66 protsendini põhitegevuse tuludest, märkis Bek.

"Kui me soovime ikkagi midagi täiendavat linnas ette võtta, siis ei ole muud varianti kui puudujääki investeerimiseelarves laenurahaga katta. Mis iseenesest minu hinnangul ei ole probleem – me ei kata jooksvaid põhitegevuse kulusid laenurahaga, vaid me teeme valmis pika elueaga objektid," lausus ta.

Tartu linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimees, sotsiaaldemokraat Daniel Kõiv ütles aga, et laenukoormuse jätkuv kasvatamine on murettekitav.

"Kui me viis aastat tagasi maksime 2500 eurot intressi, siis täna maksab Tartu linn iga päev 20 000 eurot lihtsalt pankadele intressideks. Vaatamata sellele, et me kulutame rohkem ja võtame rohkem laenu, siis linnaruumiinvesteeringuid – rattateid ja muud taristut, mida kasutavad jalakäijad – on tegelikult vähendatud," rääkis Kõiv.

Tartu volikogu Keskfraktsiooni esimees Anneli Ott ütles, et eelarve tundub liiga optimistlik.

"Majandusprognoosi suhtes on see eelarve , et tõsta tulude poolt, tasakaalustada eelarvet, liigagi optimistlik. Arvestades ka praegu muutuvaid majandusprognoose, võiks hoida konservatiivsemat joont. Praegune lähenemine laenukoormuse tõstmisega väga pikkadeks aastateks paneb eelarve võimaluste mõttes lukku," lausus Ott.

Üle mitme aasta tõstab linn ka esimese klassi mineva lapse koolitoetust seniselt 50 eurolt 100 eurole. Suureneb ka sünnitoetus – esimese ja teise lapse puhul tõuseb toetus 512 eurolt 800 eurole ning kolmanda ja järgmise lapse puhul 640 eurolt 1000 eurole. Opositsiooni hinnangul on tegemist aga valimiseelsete käikudega.

Bek ütles aga, et toetuste suurendamisel pole valimistega mingit pistmist, vaid tegemist on oluliste sammudega, mis teenivad tulu pikemas perspektiivis.