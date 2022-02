Euroopa Liit ja USA kehtestavad sanktsioonid Putinile ja Lavrovile

BBC teatel külmutatakse Putini ja Lavrovi varad, kuid täpsemaid detaile pole avaldatud.

"Ma märgin, et ainsad riigijuhid maailmas, kellele Euroopa Liit on sanktsioonid kehtestanud, on Süüria Assad, Valgevene Lukašenko ja nüüd ka Venemaa Putin," ütles EL-i välispoliitika juht Josep Borrell.

Valge Maja teatas, et liitub Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigiga ja kehtestab samuti sanktsioonid Putinile ja Lavrovile.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles reedesel pressikonverentsil, et USA kehtestab sanktsioonid Putinile, Lavrovile ja teistele, kes Venemaal julgeoleku eest vastutavad.

Kui Suurbritannia ja Euroopa Liidu sanktsioonid keskenduvad varade külmutamisele, siis USA sanktsioonide hulka Putinile ja Lavrovile kuulub ka reisikeeld.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et "ei Putinil ega Lavrovil pole pangakontosid Suurbritannias ega mujal".

Meedias on varem pakutud, et Putini varanduse suurus võib olla kuni 200 miljardit dollarit. Putin teenib aastas ametlikult umbes 120 000 eurot. Lavrovi aastane teenistus on varanduse suurust arvestades samuti suhteliselt tagasihoidlik.